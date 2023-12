RGG Studio представили официальный трейлер английского дубляжа Like a Dragon Gaiden

Во время трансляции Like a Dragon Day Sega и RGG Studio представили официальный трейлер английского дубляжа для Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Игра выйдет с патчем в неопределенное время в этом месяце, и теперь поклонники могут получить представление о том, каким будет английское исполнение.

В игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name представлены два боевых стиля, в которых игроки могут переключаться между стилями Yakuza и Agent в жестоких боях ближнего боя. В стиле Yakuza наводите страх на врагов, применяя дико агрессивные приемы, основанные на беспрецедентной силе и чутье Кирю.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.