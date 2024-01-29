Экшен Like a Dragon: Infinite Wealth получает первый патч с исправлениями

На прошлой неделе SEGA и студия Ryu ga Gotoku выпустили долгожданное продолжение серии Like a Dragon. Игроки уже вовсю приступили к прохождению нового приключения Итибана Касуги и Казумы Кирию, а разработчики тем временем работают над исправлением ошибок. Экшен всего через несколько дней после релиза получает первое обновление, которое должно устранить ошибки в игре.
Авторы Like a Dragon: Infinite Wealth поблагодарили игроков за невероятную поддержку и активность в момент выхода игры. Представители из студии Ryu ga Gotoku подтвердили, что это был их самый крупный запуск серии на ПК. Тем временем разработчики продолжают следить за отзывами и работают над обновлениями.
Первый патч для Like a Dragon: Infinite Wealth уже доступен для скачивания на ПК и консолях. Этим обновлением разработчики оперативно исправили ряд технических неисправностей и мелких ошибок, которые встречались в игре. Также апдейт улучшает общую стабильность игры на ПК и баланс игрового процесса.