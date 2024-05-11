Космическая стратегия Homeworld 3 получила новый трейлер в честь открытия предварительного доступа

Игра Homeworld 3 от Blackbird Interactive выходит 13 мая исключительно на PC, но обладатели Fig Backer Edition или Fleet Command Edition могут начать играть уже сейчас. В честь этого появился новый обзорный трейлер, рассказывающий о том, что ожидает поклонников космической стратегии.
Действие игры разворачивается после событий Homeworld 2. В триквеле хиигаранцы вступают в войну с новой угрозой - Аномалией. С новым материнским кораблем и Имоджен С'джет в качестве его навигатора игроки отправляются в путешествие по системе, отражая атаки, собирая ресурсы, создавая новых юнитов и многое другое. Новые юниты открываются по мере прохождения кампании, но вы также можете захватывать вражеские корабли и использовать их как свои собственные.
Homeworld 3 добавляет несколько новых возможностей в классическую формулу, начиная с механики укрытия через заброшенные шлюзы и заканчивая способностями кораблей, которые могут переломить ход событий. Кроме того, в игре появился новый режим, в котором могут участвовать до трех игроков в кооперативе.
Как показывает практика предзаказы даже с великими именами предков зло. Выйдет посмотрим и купим как в GoG или возьмём в аренду как в Steam. В свое время очень хорошая игра была про космическую жизнь. Стройка сражение и все это в космосе.
Помнится тактика, берешь корветом отталкиваешь какой нибудь крейсер от остальных, а там его добиваешь истребителями))
Я так на doom eternal и armored core последний обжёгся, предзаказал, так как предыдущие части указанных игр шибко понравились мне.
Теперь всегда смотрю полноценные обзор и пробую бесплатную версию, если такая появляется.
а что с ними не так? DE шикарнейший шутер, а AC очень даже (после патчей) годное робострелялово
Помню как в первую еще во времена компьютерных клубов залипали, самое сложное было в начале разобраться но вот когда разобрался то уже оторваться было невозможно.
Аж до мурашек прям то самое продолжение хома второго
Что-то стремно выглядит в сравнении со Stellaris
Да и если сравнить с Sins of a Solar Empire 2 - он перспективней выглядит
эммм. нет. абсолютно разный подход и разное кол-во микроконтроля. сравнивать разве что Stellaris и SoaSE2 можно.