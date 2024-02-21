Патч 1.16 для Like a Dragon: Infinite Wealth исправляет ошибки, повышает стабильность, уменьшает падение частоты кадров

Ryu Ga Gotoku выпустили новое обновление для Like a Dragon: Infinite Wealth. Обновление 1.16 посвящено исправлению ошибок, повышению плавности работы и предотвращению раздражающих падений частоты кадров на некоторых графических процессорах.
Патч 1.16 уменьшает непреднамеренное падение частоты кадров, которое происходит на некоторых графических процессорах во время дождя в игре. Если у вас быстрый процессор, вы можете обойти эту проблему, используя следующие параметры командной строки: «-options -disable_mt_render».
В обновлении 1.16 реализован метод решения проблемы, блокирующей развитие событий, путем сохранения и перезагрузки файла. Разработчики также исправили ошибку в битвах Судзимон, из-за которой ходы не происходили.
Патч 1.16 также увеличивает время автономной работы Street Surfer. Он также исправляет ошибку, из-за которой во время онлайн-сражений Судзимон могли отображаться неправильные уровни. Кроме того, он повышает стабильность за счет снижения нагрузки на обработку в среде отравляющего газа.
А я уже давно прошёл игру.