Продюсер Like a Dragon не переживает о возвращении к пошаговым боям. "Мы создадим хорошую игру в любом жанре"

Главный продюсер серии Yakuza не беспокоится о возвращении к пошаговому режиму в Yakuza: Like a Dragon, заявив: "Мы уверены, что сможем сделать приятную игру, даже если она будет выполнена в жанре, в котором мы еще никогда не играли".
Игры Yakuza/Like a Dragon - это практически ежегодная серия, в которой с 2014 года каждый год появляется новая часть, а иногда и две — так было в 2023 году, когда студия Ryu Ga Gotoku выпустила одновременно Like a Dragon: Ishin! и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. При таком большом количестве выходящих игр важно, чтобы они хотя бы немного отличались друг от друга, меняя главных героев, места действия и временные периоды. Одним из самых неожиданных изменений стало изменение боевой системы.
Когда пошаговая JRPG-боевая система Yakuza: Like a Dragon была впервые показана в трейлере 1 апреля 2019 года, некоторые игроки решили, что это первоапрельская шутка и игра останется в стиле экшена. Но компания RGG была настроена серьезно, и в следующем году основная серия останется пошаговой.
"Игры студии RGG - это игры с повествованием", - заявил недавно в интервью Game Informer главный продюсер Хироюки Сакамото. "Мы всегда думаем о наиболее приятной форме этого повествования, в которую вписываются и боевые действия. Например, одна из причин, по которой мы решили сделать Yakuza: Like a Dragon" ролевой игрой, так это потому, что мы всегда мыслим широко. Помимо боевых действий, мы также создали множество стилей мини-игр, поэтому мы уверены, что сможем сделать приятную игру, даже если она будет в жанре, который мы никогда не делали раньше".
Последние спин-оффы оставались с типичной боевой системой. Так, например, игра Dragon Gaiden, вернувшая в игру оригинального протагониста Казуму Кирю, также вернула и версию экшена. Когда начиналась серия Yakuza, повсеместно были распространены драки с видом от третьего лица. Сейчас, за исключением Sifu и, пожалуй, игры про Человека-паука, они не кажутся такими распространенными.
На самом деле трудно найти экшен от третьего лица, поэтому у нас нет игр, на которые мы бы ориентировались для вдохновения. С другой стороны, мы стараемся черпать вдохновение в соревнованиях по файтингу и боевиках - реалистичные бои, в которых можно почувствовать боль. Есть много экшн-игр, где различные выражения приглушены, но мы считаем, что в реалистичных и болезненных боях есть катарсис.
В следующем году в игре Like a Dragon: Infinite Wealth" вернется звезда предыдущей основной игры - Ичибан Касуга, который любит Dragon Quest и воспринимает все бои как сражения в JRPG, что оправдывает пошаговые бои в игре.
Познакомился с этой серией впервые именно с Like a Dragon и пошаговыми боями. И жду продолжения истории Ичибана Касуги. В оригинальную серию играть не охота, да и нет времени проходить столько игр.
Пройди Zero хотя бы, это начало истории за Кирю, там отличный сюжет, возможно даже лучший в серии. Любительский русификатор тоже есть если останавливает отсутствие локализации.
Оба жанра якудзы топовые.
Не надо пошаговые бои, они вполне приемлемы для CRPG и стратегий, но для битэмапа не очень, динамика сразу падает, как эксперимент иногда чередовать можно, чтобы фанатам не надоедало, но постоянно делать пошаг это перебор. Пусть сделают как в Sleeping Dogs.
С пошаговыми боями гораздо лучше продалась, чем предыдущие, вот они и продолжают.
пацаны на разрабах реально жесткие.
насколько ненавижу пошаговку, настолько же люблю лайк а драгон. крайняя часть - гайден - тоже отличная, с экшен-боями. туда даже официальную локализацию завезли для неучей.
К пошаговой боевке Like a Dragon относился с подозрением (после прохождений 7 частей о Кирю), однако она вполне удалась (за исключением некоторых моментов, когда, подбегая к противнику, натыкаешься на препятствие). Посмотрев скрины, я понимаю, что по зрелищности новая часть не будет уступать предыдущей, так что жду с нетерпением.
Пошаговые битвы - худшая боëвка в играх
Она и до этого была худшая. Вся серия худшая.