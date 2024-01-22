Sega представила вступительный ролик Like a Dragon: Infinite Wealth

В конце месяца Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет для ПК и консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S. По мере приближения релиза разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio сегодня выпустили тизер-трейлер, который представляет собой вступительный ролик игры, чтобы еще больше подразнить фанатов.
Like A Dragon: Infinite Wealth, следующая игра серии Yakuza, объединяет двух героических «драконов» в новой масштабной ролевой игре, которая переносит серию в совершенно новое место в самом сердце Тихого океана. Заманенный в Гонолулу обещанием найти свою биологическую мать, Ичибан Касуга сталкивается с предательством только до тех пор, пока затворник Кадзума Кирю не протягивает руку помощи. С помощью вернувшихся персонажей, таких как Намба, Адачи и Сонхи, а также новичков Томидзавы и Титосэ, Итибан и Кадзума ведут свои битвы. Исследуйте тропическую столицу Гавайев, а также знаменитые улицы токийского района Камурочо, сражайтесь с противниками местных банд в улучшенных гибридных битвах в стиле ролевой игры и наслаждайтесь множеством дополнительных занятий, типичных для Like A Dragon.
А я представил что завтра на работу... Эх
а у меня отпуск азазазазаззаз
Мои поздравления! Это отличная новость)
после их заявления о нг+ за дополнительные деньги, я считаю, что все кто купит эту игру это просто люди без чувства собственного достоинства
Ну ок. У меня нет этого чувства тогда, согласно твоему мнению. Нг+ это не смертельная вещь. Да, она должна быть бесплатной ни кто с этим не спорить. Но это настолько ерунда, что даже смешно от такого негатива.
так проблема не в самой нг+, а в прецеденте.
Который случился не в первый раз. Который не столь смертелен, как скажем внутриигровой магазин как у юбиков, лутбоксы у дайс, хейт русских у джейси и т.д и т.п. Это всего навсего нг+, которая толком ничего особенного в серии Якудза нового не дает. Я понимаю недовольство и в целом разделяю его. Но лично я просто пройду игру один раз и, возможно в будущем перепройду, как было с предыдущими частями. И что, вот не купил бы я полное издание, не было бы у меня нг+ - все, конец света? Я полностью уверен, что игра будет годной с хорошим сюжетом, персонажами и боевкой на 50+ часов. Нг+ это мелочь.
Это всего-навсего функция, которая априори не была платной никогда. Ни внутриигровой магазин, ни лутбоксы и близко не функция игры.
Представь ситуацию, где 60+ фпс станут платными. Вот что из себя представляет этот прецедент.
Спойлер! 60 фпс и так платные и...позволить их себе может далеко не каждый. Да. это не тоже самое о чем мы говорим сейчас, но согласись что чтобы иметь 60 фпс везде и всегда нужен мощный пк. Так что такая ситуация уже давно есть, пусть и в другом формате. Более того, на тех же консолях за обновление которое дает 60 фпс надо доплатить....если я не путаю, а вроде так и есть. Так что пример хоть и понятен, но немножко смешон.
а если на кнопку новая игра случайно два раза мышью нажать то типа платно будет или пока еще нет ?