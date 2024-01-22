Sega рискует стать самым ненавистным издателем: игроки массово призывают бойкотировать игры издательства

После того как компания Sega объявила о том, что Новая игра+ для Like a Dragon: Infinite Wealth будет доступна лишь для владельцев Deluxe Edition или Ultimate Edition изданий игры, которые стоят на 15 и 40 долларов дороже базового издания, в сети поднялся целый шквал критики в адрес издательства.
Помимо ранее упомянутого актера озвучки персонажа Кирю, Йонг Йеа, буквально все тематические сайты связанные с серией вот уже несколько дней завалены темами с гневными посланиями в адрес Sega - многие из них собрали тысячи голосов и сотни комментариев. Прежде всего людей возмущает то, что Sega закрыла за дополнительным платным доступом часть базового функционала игры. Многие пользователи задаются вопросом на какой следующий грязный шаг пойдут издательства для получения дополнительной прибыли: платная пауза или платное быстрое перемещение в игре.
Практически всё обсуждение игры в Steam сейчас так же сводится к платной Новой игре+: пользователи называют Сегу жадной капиталистической свиньей; пишут о том, что этой игры больше нет у них в планах на покупку, а так же призывают остальных игроков отказаться от покупок игр японского издателя, дабы другие компании не взяли на вооружение эту гнусную стратегию.
На данный момент Sega никак не прокоментировала происходящее, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что на релизе игры, который состоится 25 января, игру ждет очень "теплый" прием от игроков в Steam и Metacritic.
все верно, если поддержат издателя хорошими продажами то откроется очередной ящик пандоры.
щас поддержу тогда чисто рофла ради
Поноют и захавают с кайфом как обычно, а потом будут просить добавочки )
сега себя уже- перикапывает.
пока что только фаны тотал вор вахи с яйцами, которые взбунтовались против этих чертей из сеги. Надеюсь им напихают еще.
Смысла в режиме "новая игра +" всё равно никакого. Поэтому, честное слово, не вижу никаких причин бойкотировать. Так или иначе, судя по демке, эта новая якудза обещает быть прекрасной игрой. Будет честно поддержать разработчика! Бойкот это не выход. Мы ведь не хотим, чтобы новые якудзы прекратили выходить?
А ну когда ЕА выпускает мусор все хавают, Юбисофт витрины магазины все жрут и причмокивают, CDPR наложила в штаны себе и дала отведать на старте людям своего блюда все добавки просили, Близы кормят всех и нормально, то этим кадрам ничего не будет а тут Сега решила такое провернуть и бунт, Якудза это не та серия которая гонится за десяти миллионными продажами, там где у семёрки хорошие продажи другие кампании (Сони это тоже касается) закрывают серии нафиг.
да уж, брать как минимум на распродаже. Однако чисто из-за нг+ придётся брать делюкс, - это реально ппц
Наконец то!
Я жду лайк драгон 2, но поступают они не правельно
Как бы я не любил эту серию игр, но это и правда очень низко со стороны сеги, не учитывать региональные цены +ставить пэй волл, этого вообще не должно быть.
Уже предзаказал полное издание. Не жалко. Нг+ за донат да, бред полный....но про самого ненавистного тут загнули. Эта ниша занята джейсигей както там которые ждалкер делают и няшкой обаяшкой Тоддом Говардом сами знаете за что. Like a dragon точно будет как минимум хорошей игрой на 50+ часов в отличие от лидеров ненависти
То что игра будет прекрасна, в этом нет сомнений. Ныть из-за донатного режима "новая игра +" тоже смысла особого не вижу, ибо считаю данный режим бесполезной фигнёй во всех играх без исключения. Тем более, что повторно игру будут пере проходить от силы несколько процентов игроков. Большинство недовольных нытиков никогда повторно не пере пройдут игру. Да и я тоже вряд тли найду время на повторное прохождение. Так что меня вполне устраивает стандартное издание. Мне, как и большинству, этот режим не нужен даже даром.
Не только жадные, но и тупые - запретили русским покупать свои игры, отменили локализации, лишили себя дополнительных денег. Которые в их ситуации после отмены хуенеса были бы очень кстати.
Так русский язык на месте и в этой части Якудзы, и в Персоне, которая скоро выходит. Вот то, что купить нельзя - это да, плохо.
Верно, про персону я и забыл. Говоря о локализации, я имел в виду последний Total war
Там CA дебилы редкостные, вырезали из игры то что уже было и работало что бы показать что русские такие плохие и сломали игру всем. А потом ноют что у них все плохо. Пусть компания с таким отношениям к игрокам обанкротится нафиг
Есть причини для отмены как бы есть.