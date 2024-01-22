Sega рискует стать самым ненавистным издателем: игроки массово призывают бойкотировать игры издательства

После того как компания Sega объявила о том, что Новая игра+ для Like a Dragon: Infinite Wealth будет доступна лишь для владельцев Deluxe Edition или Ultimate Edition изданий игры, которые стоят на 15 и 40 долларов дороже базового издания, в сети поднялся целый шквал критики в адрес издательства.

Помимо ранее упомянутого актера озвучки персонажа Кирю, Йонг Йеа, буквально все тематические сайты связанные с серией вот уже несколько дней завалены темами с гневными посланиями в адрес Sega - многие из них собрали тысячи голосов и сотни комментариев. Прежде всего людей возмущает то, что Sega закрыла за дополнительным платным доступом часть базового функционала игры. Многие пользователи задаются вопросом на какой следующий грязный шаг пойдут издательства для получения дополнительной прибыли: платная пауза или платное быстрое перемещение в игре.

Практически всё обсуждение игры в Steam сейчас так же сводится к платной Новой игре+: пользователи называют Сегу жадной капиталистической свиньей; пишут о том, что этой игры больше нет у них в планах на покупку, а так же призывают остальных игроков отказаться от покупок игр японского издателя, дабы другие компании не взяли на вооружение эту гнусную стратегию.

На данный момент Sega никак не прокоментировала происходящее, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что на релизе игры, который состоится 25 января, игру ждет очень "теплый" прием от игроков в Steam и Metacritic.