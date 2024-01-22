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Like a Dragon: Infinite Wealth 26.01.2024
Экшен, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
7.3 72 оценки

Sega рискует стать самым ненавистным издателем: игроки массово призывают бойкотировать игры издательства

AceTheKing
Новости

После того как компания Sega объявила о том, что Новая игра+ для Like a Dragon: Infinite Wealth будет доступна лишь для владельцев Deluxe Edition или Ultimate Edition изданий игры, которые стоят на 15 и 40 долларов дороже базового издания, в сети поднялся целый шквал критики в адрес издательства.

Помимо ранее упомянутого актера озвучки персонажа Кирю, Йонг Йеа, буквально все тематические сайты связанные с серией вот уже несколько дней завалены темами с гневными посланиями в адрес Sega - многие из них собрали тысячи голосов и сотни комментариев. Прежде всего людей возмущает то, что Sega закрыла за дополнительным платным доступом часть базового функционала игры. Многие пользователи задаются вопросом на какой следующий грязный шаг пойдут издательства для получения дополнительной прибыли: платная пауза или платное быстрое перемещение в игре.

Практически всё обсуждение игры в Steam сейчас так же сводится к платной Новой игре+: пользователи называют Сегу жадной капиталистической свиньей; пишут о том, что этой игры больше нет у них в планах на покупку, а так же призывают остальных игроков отказаться от покупок игр японского издателя, дабы другие компании не взяли на вооружение эту гнусную стратегию.

На данный момент Sega никак не прокоментировала происходящее, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что на релизе игры, который состоится 25 января, игру ждет очень "теплый" прием от игроков в Steam и Metacritic.

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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Ray Liotta

все верно, если поддержат издателя хорошими продажами то откроется очередной ящик пандоры.

13
vanтт

щас поддержу тогда чисто рофла ради

-7
ckott4

Поноют и захавают с кайфом как обычно, а потом будут просить добавочки )

1
jax baron

сега себя уже- перикапывает.

1
GraF68ru

пока что только фаны тотал вор вахи с яйцами, которые взбунтовались против этих чертей из сеги. Надеюсь им напихают еще.

1
Janekste

Смысла в режиме "новая игра +" всё равно никакого. Поэтому, честное слово, не вижу никаких причин бойкотировать. Так или иначе, судя по демке, эта новая якудза обещает быть прекрасной игрой. Будет честно поддержать разработчика! Бойкот это не выход. Мы ведь не хотим, чтобы новые якудзы прекратили выходить?

1
potemkin2021

А ну когда ЕА выпускает мусор все хавают, Юбисофт витрины магазины все жрут и причмокивают, CDPR наложила в штаны себе и дала отведать на старте людям своего блюда все добавки просили, Близы кормят всех и нормально, то этим кадрам ничего не будет а тут Сега решила такое провернуть и бунт, Якудза это не та серия которая гонится за десяти миллионными продажами, там где у семёрки хорошие продажи другие кампании (Сони это тоже касается) закрывают серии нафиг.

0
Baka Mitai

да уж, брать как минимум на распродаже. Однако чисто из-за нг+ придётся брать делюкс, - это реально ппц

0
GrYnT101

Наконец то!

0
-zotik-

Я жду лайк драгон 2, но поступают они не правельно

0
tinsoman

Как бы я не любил эту серию игр, но это и правда очень низко со стороны сеги, не учитывать региональные цены +ставить пэй волл, этого вообще не должно быть.

0
Mimocrocodil

Уже предзаказал полное издание. Не жалко. Нг+ за донат да, бред полный....но про самого ненавистного тут загнули. Эта ниша занята джейсигей както там которые ждалкер делают и няшкой обаяшкой Тоддом Говардом сами знаете за что. Like a dragon точно будет как минимум хорошей игрой на 50+ часов в отличие от лидеров ненависти

-1
Janekste

То что игра будет прекрасна, в этом нет сомнений. Ныть из-за донатного режима "новая игра +" тоже смысла особого не вижу, ибо считаю данный режим бесполезной фигнёй во всех играх без исключения. Тем более, что повторно игру будут пере проходить от силы несколько процентов игроков. Большинство недовольных нытиков никогда повторно не пере пройдут игру. Да и я тоже вряд тли найду время на повторное прохождение. Так что меня вполне устраивает стандартное издание. Мне, как и большинству, этот режим не нужен даже даром.

0
0ncnjqybr

Не только жадные, но и тупые - запретили русским покупать свои игры, отменили локализации, лишили себя дополнительных денег. Которые в их ситуации после отмены хуенеса были бы очень кстати.

-1
Esuguy

Так русский язык на месте и в этой части Якудзы, и в Персоне, которая скоро выходит. Вот то, что купить нельзя - это да, плохо.

0
0ncnjqybr Esuguy

Верно, про персону я и забыл. Говоря о локализации, я имел в виду последний Total war

0
Nuadu 0ncnjqybr

Там CA дебилы редкостные, вырезали из игры то что уже было и работало что бы показать что русские такие плохие и сломали игру всем. А потом ноют что у них все плохо. Пусть компания с таким отношениям к игрокам обанкротится нафиг

0
DeerArchi

Есть причини для отмены как бы есть.

0