Актер, озвучивающий Кирю, также считает, что режим "Новая игра+" не должен быть платным в Infinite Wealth

Актер подаривший английский голос Кирю, Йонг Йеа, считает, что режим "Новая игра+" не должен быть закрыт за платной стеной в игре Like a Dragon: Infinite Wealth. Не только Йонг Йеа, но и многие поклонники серии Like a Dragon высказались в социальных сетях по поводу отсутствия этой функции в стандартном издании Like a Dragon: Infinite Wealth.
Я уже высказывал эту позицию в прошлом и выскажу ее снова. Ни одна игра не должна закрывать "Новая игра+" за платной стеной. Это вредит доброй воле сообщества и реиграбельности, что в долгосрочной перспективе является чистым негативом. Это должна быть базовая функция или бесплатное обновление для любой игры, которая ее поддерживает.
В грядущей игре RGG Studios Like a Dragon: Infinite Wealth", включает режим "Новая игра+" только в Deluxe и Ultimate Edition игры. Обратите внимание, что если вы хотите получить платину, вам понадобится Deluxe или Ultimate Edition Like a Dragon: Infinite Wealth, так как некоторые достижения требуют от игрока прохождения NG+.
Like a Dragon: Infinite Wealth - восьмое по счету дополнение к франшизе Yakuza/Like a Dragon. Игра разрабатывается RGG Studios, издается Sega и выйдет 26 января 2024 года.
Дополнение.....всё ясно понятно.......уже настолько лень смотреть как перевели через переводчик что просто без проверки бежим скорее запостить новость......Ох уж эти бонусы которые не пахнут.....И картинку для новости желательно брать без спойлеров
Ахахаха!!!
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