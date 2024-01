Актер, озвучивающий Кирю, также считает, что режим "Новая игра+" не должен быть платным в Infinite Wealth

Актер подаривший английский голос Кирю, Йонг Йеа, считает, что режим "Новая игра+" не должен быть закрыт за платной стеной в игре Like a Dragon: Infinite Wealth. Не только Йонг Йеа, но и многие поклонники серии Like a Dragon высказались в социальных сетях по поводу отсутствия этой функции в стандартном издании Like a Dragon: Infinite Wealth.

Я уже высказывал эту позицию в прошлом и выскажу ее снова. Ни одна игра не должна закрывать "Новая игра+" за платной стеной. Это вредит доброй воле сообщества и реиграбельности, что в долгосрочной перспективе является чистым негативом. Это должна быть базовая функция или бесплатное обновление для любой игры, которая ее поддерживает.

В грядущей игре RGG Studios Like a Dragon: Infinite Wealth", включает режим "Новая игра+" только в Deluxe и Ultimate Edition игры. Обратите внимание, что если вы хотите получить платину, вам понадобится Deluxe или Ultimate Edition Like a Dragon: Infinite Wealth, так как некоторые достижения требуют от игрока прохождения NG+.

Like a Dragon: Infinite Wealth - восьмое по счету дополнение к франшизе Yakuza/Like a Dragon. Игра разрабатывается RGG Studios, издается Sega и выйдет 26 января 2024 года.