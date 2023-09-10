Приключенческий хоррор Limerick: Cadence Mansion выйдет на ПК в Steam 29 сентября ©

Разработчик инди-игр из Чикамауги (Джорджия, США) Jenito Studios сообщил, что игра в жанре экшн-хоррор Limerick: Cadence Mansion выйдет на ПК в Steam 29 сентября 2023 года. Решайте головоломки, перехитрите злых существ и исследуйте загадочные залы особняка Каденс, погружаясь глубже в историю манипуляций и темной науки.

Посмотрите новое видео, чтобы по-новому взглянуть на тщательно созданную вручную хоррор-игру на Unreal Engine 5, созданную одиночным разработчиком Дэниелом Холлом, в преддверии ее выхода в конце этого месяца.

В Limerick: Cadence Mansion исследуйте заброшенный особняк, населенный монстрами, как зверями, так и людьми, и раскройте его секреты в своих попытках сбежать. Решайте головоломки, чтобы продвигаться по все более призрачным местам, собирайте ресурсы, чтобы отбиваться от злых существ, или используйте шкафы паники, чтобы спрятаться от них, и разрывайте ткань реальности в кинематографических битвах с боссами.