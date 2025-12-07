ЧАТ ИГРЫ
Limit Zero Breakers 2026 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Аниме
3.8 6 оценок

Анонсирован набор на закрытое бета-тестирование LIMIT ZERO BREAKERS

Extor Menoger Extor Menoger

Издатель NCSOFT и разработчик VIC GAME STUDIOS открыли прием заявок на участие в закрытом бета-тестировании экшен-RPG LIMIT ZERO BREAKERS. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта.

События игры разворачиваются в мире парящих островов Серафия. Игрокам в роли так называемых Прерывателей предстоит исследовать локации, сражаться с монстрами и раскрывать тайны Архивов Богов, которые, по легенде, способны исполнить любое желание. Проект представляет собой ролевую игру в реальном времени с аниме-стилистикой. В битвах можно будет использовать различные комбинации стихийных атак. Также заявлен кооперативный режим для трех игроков для рейдов на боссов.

Тестирование будет доступно для пользователей ПК через Steam и для мобильных устройств под управлением Android. О точных датах проведения бета-теста и сроках полноценного релиза игры будет объявлено позднее.

Alex40001

как-то геншин импак с гнанблуе фантаю познакомились а через 9 месяцев появился LIMIT ZERO BREAKERS

Алекс Рейлор

Ni no Kuni ты ли это?

Alex40001

нет

Rebecca Allbrook

очередная гача, не плохо, не хорошо, просто гача 🤣