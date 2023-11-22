Анонс двух новых серверов Cadmus и Faris в ММОРПГ Lineage 2

Компания «Иннова» анонсировала открытие двух новых серверов под названиями Cadmus и Faris для популярной многопользовательской ролевой игры Lineage 2. Согласно планам, обновление Shinemaker должно выйти 29 ноября текущего года.

Этот апдейт привнесет в игру новый класс персонажа «Творец Сияния», а также новые серверы. В настоящее время сервер LionelHunter перемещается из европейского кластера в русский, а сервер Core будет теперь относиться к европейскому кластеру вместе с сервером Orfen.

Что касается новых серверов Faris и Cadmus, то они будут объединены в один межсерверный кластер, предлагающий общие активности. Дополнительно разработчики поделились информацией о новой системе иллюзорного снаряжения.

В рамках обновления будет введена новая зона охоты, в которой игроки смогут получать специальные очки снаряжения, используемые для покупки и усовершенствования иллюзорной экипировки, что должно упростить процесс прокачки персонажей.