Innova отметила выход Project Eva с помощью тонны льда

Откуда в воскресный апрельский день в Москве появился лед? И каким образом он превратился в почти двухметровый куб? Этот необычный феномен связан с запуском Project Eva — нового типа серверного комплекса для MMORPG Lineage 2 Essence.

Эта инсталляция представляет собой скульптуру высшей эльфийки, новой расы, добавленной в Lineage 2 Essence в последнем обновлении. В ее руках изящно лежит темно-синий кристалл — символ многогранного мира Lineage 2. Эта героиня заключена в куб из настоящего льда, который имеет высоту 1,7 метра и весит тонну. С течением времени лед растает, освобождая эльфийку из своего холодного плена. Эта метафора символизирует наступление новой эпохи в жанре MMORPG.

Элла Губарева, директор по маркетингу в Innova, рассказала:

Lineage 2, известная среди игроков как "Линейка", — настоящая легенда жанра MMORPG, но живая и развивающаяся по сей день, способная удивлять. Так и мы хотели удивить комьюнити наших игроков: например, тонной льда в солнечный апрельский день.

Основная концепция миров Eva заключается в уникальных игровых механиках и подходе к добыче ценностей. В этой версии Lineage 2 Essence всё снаряжение для персонажей игроки могут приобрести за внутриигровую валюту, которую они зарабатывают в боях с монстрами. Иными словами, игра ориентирована на игру без необходимости вкладывать реальные деньги. Сами серверы открылись 24 апреля и продолжают привлекать новых игроков.