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Lineage 2: Essence 23.04.2019
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица
3.5 36 оценок

Innova отметила выход Project Eva с помощью тонны льда

PlayGround.ru
Новости

Откуда в воскресный апрельский день в Москве появился лед? И каким образом он превратился в почти двухметровый куб? Этот необычный феномен связан с запуском Project Eva — нового типа серверного комплекса для MMORPG Lineage 2 Essence.

Эта инсталляция представляет собой скульптуру высшей эльфийки, новой расы, добавленной в Lineage 2 Essence в последнем обновлении. В ее руках изящно лежит темно-синий кристалл — символ многогранного мира Lineage 2. Эта героиня заключена в куб из настоящего льда, который имеет высоту 1,7 метра и весит тонну. С течением времени лед растает, освобождая эльфийку из своего холодного плена. Эта метафора символизирует наступление новой эпохи в жанре MMORPG.

Элла Губарева, директор по маркетингу в Innova, рассказала:

Lineage 2, известная среди игроков как "Линейка", — настоящая легенда жанра MMORPG, но живая и развивающаяся по сей день, способная удивлять. Так и мы хотели удивить комьюнити наших игроков: например, тонной льда в солнечный апрельский день.

Основная концепция миров Eva заключается в уникальных игровых механиках и подходе к добыче ценностей. В этой версии Lineage 2 Essence всё снаряжение для персонажей игроки могут приобрести за внутриигровую валюту, которую они зарабатывают в боях с монстрами. Иными словами, игра ориентирована на игру без необходимости вкладывать реальные деньги. Сами серверы открылись 24 апреля и продолжают привлекать новых игроков.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
gliga142

вся конструкция поехала ))) надо было это продумать

1
MORDORR

Штуку поставили совершенно по дурацки. Это должно быть в темноте, с подсветками, в продуманном месте....а не у дороги, как биоклозет. Да и куцая она какая то.

0
AndralStormborn

Ого, какой размах, сразу видно мощный бюджет

0
Bambillo132

не ну а чё, кретивненько.

-2