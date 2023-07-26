Перезапуск Little Big Adventure заброшен из-за отсутствия поддержки издателей ©

Знаменитая лицензия Adeline Software 90-х годов, к сожалению, не увидит своей перезагрузки. Французская студия [2.21] была вынуждена отказаться от перезапуска Little Big Adventure, потому что не смогла найти издателя, готового ее поддержать. Франшиза не будет достаточно привлекательной для потенциальных издателей. Названо несколько причин: сильная конкуренция в области приключенческих игр и отсутствие функций сообщества.

Студия также добавляет, что, несмотря на очень активное сообщество, лицензия не будет достаточно признана на международном уровне. Несмотря на значительные амбиции и глобально независимый подход, перезагрузка потребовала бы команды из 15–20 человек и сопряжена с рисками, на которые предполагаемые издатели не хотели идти.

Команда разработчиков теперь сосредоточится на ремастерах Little Big Adventure 1 и 2 и даже рассматривает возможность включения некоторых идей, запланированных для перезагрузки. [2.21] изучает несколько вариантов публикации этих ремастеров, включая краудфандинг для самостоятельной публикации игры или сотрудничество с другой студией.