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Little Goody Two Shoes 31.10.2023
Адвенчура, Ужасы
6.7 14 оценок

Процесс локализации Little Goody Two Shoes от TinyMadness был ускорен!

VechniyRabotnik
Новости

Команда TinyMadness, занимающаяся неофициальным переводом игры Little Goody Two Shoes, поделилась радостной новостью о значительном прорыве в своей работе. Недавно они сообщили о том, что им удалось успешно извлечь все диалоги из игры, что значительно упростило процесс локализации. Этот важный шаг позволит им более эффективно и качественно переводить игру для русскоязычной аудитории.

Кроме того, участники команды начали работу над переводом текстур игры, что добавит новый уровень аутентичности и удовольствия от игрового процесса для русскоязычных игроков. Информация о прогрессе и новостях теперь регулярно обновляется на их сайте, который стал центром всей их новостей и статистики.

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