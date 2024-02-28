Процесс локализации Little Goody Two Shoes от TinyMadness был ускорен!

Команда TinyMadness, занимающаяся неофициальным переводом игры Little Goody Two Shoes, поделилась радостной новостью о значительном прорыве в своей работе. Недавно они сообщили о том, что им удалось успешно извлечь все диалоги из игры, что значительно упростило процесс локализации. Этот важный шаг позволит им более эффективно и качественно переводить игру для русскоязычной аудитории.
Кроме того, участники команды начали работу над переводом текстур игры, что добавит новый уровень аутентичности и удовольствия от игрового процесса для русскоязычных игроков. Информация о прогрессе и новостях теперь регулярно обновляется на их сайте, который стал центром всей их новостей и статистики.