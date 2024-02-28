Процесс локализации Little Goody Two Shoes от TinyMadness был ускорен!

Главная героиня — юная Элиза, мечтающая о богатстве и роскоши. Однажды она находит волшебные красные туфельки, после чего её жизнь кардинально меняется. Девушку ждёт увлекательное, но опасное путешествие по мистическому лесу, полному загадок и ловушек.

Элизе предстоит принимать сложные решения — пойти ли на риск ради исполнения мечты или остаться верной простой, но безопасной жизни? Исход этой истории полностью зависит от выбора игрока.

Little Goody Two Shoes — это приключенческая игра, где каждое действие влияет на дальнейшее развитие сюжета. Сможете ли вы пройти это испытание и написать удачную концовку для Элизы?