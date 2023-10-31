Состоялся релиз сказочного хоррор-приключения Little Goody Two Shoes

Для ролевой хоррор-игры Little Goody Two Shoes разработчик и издатель Square Enix выпустил стартовый трейлер. Игра доступна на ПК в Steam, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PlayStation 5.
Little Goody Two Shoes — это приключенческий хоррор в нарисованной вручную сказочной обстановке. Есть 10 возможных концовок, которые зависят от вашего выбора и действий на протяжении всей игры. Но это нечто большее, чем кажется на первый взгляд: вам также придется управлять различными аспектами жизни Элизы в деревне, чтобы выжить. Помните, что в этой истории каждое решение имеет значение.
В течение дня вы будете укреплять связи Элизы с ее соседями и работать, чтобы свести концы с концами, играя в веселые мини-игры. Но с наступлением ночи вы должны поддерживать Элизу сытой и здоровой, как физически, так и морально, в различных битвах с грозными врагами, пока она углубляется в лес.
очередная "победа" SE