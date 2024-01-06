Little Goody Two Shoes - это сюжетная приключенческая игра в жанре ужаса. Ее действие происходит в сказочном мире, нарисованном вручную. В ней предусмотрено 10 различных концовок, зависящих от ваших действий и решений. Но и это еще не все, потому что для того, чтобы остаться в живых, вам надо следить еще и за повседневной деревенской жизнью Элизы.
Помните: любой выбор имеет значение! Днем вам надо укреплять дружбу Элизы с соседями и зарабатывать на жизнь, играя в забавные мини-игры. А после восхода луны вам придется следить, чтобы ваша героиня оставалась сытой, здоровой и вменяемой после встреч с опасными врагами в лесных чащобах.
Команда TinyMadness, состоящая из двух энтузиастов, взяла на себя огромную ответственность!
Игра собрала огромное количество поклонников в СНГ, но отсутствие официального перевода не
позволило многим игрокам полноценно насладиться всеми её аспектами.
Этот неофициальный перевод включает в себя не только качественный перевод основного сюжета
игры, но и её тайны и секреты. Однако, по мере разработки, стало ясно, что это гораздо более сложная задача, чем они изначально предполагали. Сейчас им приходиться буквально пересматривать каждую часть игры, чтобы убедиться, что каждый элемент правильно переведен и локализован.
Стартовала разработка неофициального перевода игры - Little Goody Two Shoes
Little Goody Two Shoes - это сюжетная приключенческая игра в жанре ужаса. Ее действие происходит в сказочном мире, нарисованном вручную. В ней предусмотрено 10 различных концовок, зависящих от ваших действий и решений. Но и это еще не все, потому что для того, чтобы остаться в живых, вам надо следить еще и за повседневной деревенской жизнью Элизы.
Круто!
набуя?
А почему бы и нет?
смысл в переводе если перевод не нужен. это как ну пакмана переводить. если настолько прижало все через автопереводчик пропусти...
Есть люди, которые не знают английского, тогда что им делать? Я сам играл с помощью автопереводчика, ну... Как тебе такое предложение: "Розмарин отправилась в машинное отделение буря. Он знает что надо сделать, Элиз!"? Здесь хоть что-то есть из сюжета, а не сплошной бред?
сама игра блед избиянок \\...
Ну у каждого человека есть своё мнение, она мне очень понравилась, как и Pocket Mirror. Тебе она не понравилось, это полностью нормально. А теперь я ещё сильнее рад, что игру переведут