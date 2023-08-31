Трейлер сказочного хоррор-приключения Little Goody Two Shoes ©

Издательство Square Enix Collective и компания-разработчик AstralShift выпустили трейлер к хоррор-приключению Little Goody Two Shoes, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК через Steam. Дата выхода пока не объявлена.

Little Goody Two Shoes - это приключенческая игра в жанре хоррор, которая отправит вас в сказочное путешествие, где все ваши решения будут иметь значение для того, чтобы остаться в живых. Игрокам предстоит взять на себя роль Элизы, хитрой и амбициозной девушки, мечтающей разбогатеть. Однажды Элиза обнаруживает, что на заднем дворе ее дома зарыта пара красивых блестящих красных туфель. Околдованная, Элиза отправляется в страшное путешествие, которое затягивает ее все ближе и ближе к сердцу таинственного Леса.