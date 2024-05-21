Забавная адвенчура Little Kitty, Big City про черную котейку привлекла больше 1 миллиона игроков

Разработчики из независимой студии Double Dagger Studio поделились важным достижением. Их дебютный проект — адвенчура Little Kitty, Big City — оказалась чрезвычайно популярной среди подписчиков Game Pass. Милая игра про черную кошку в первый день релиза продавалась весьма неплохо, но добавление проекта в подписку Xbox помогло значительно увеличить активную базу игроков.
Согласно заявлению авторов, количество игроков Little Kitty, Big City уже превышает один миллион пользователей. Это число было достигнуто благодаря игрокам, использующим подписку Game Pass на ПК и консолях Xbox. Для достижения этой отметки игре понадобилось всего две недели.
Сегодня классный день: мы узнали, что у нас более ОДНОГО МИЛЛИОНА ИГРОКОВ в GAMEPASS. Это невероятно, спасибо всем!
— сообщили в Double Dagger Studio.
Для сравнения, максимальное количество игроков Little Kitty, Big City в цифровом магазине Steam составило всего 3 тысячи пользователей. Очевидно, проект такого формата пользуется огромной популярностью в формате подписки, где игра доступна для полного прохождения.