Уютная метроидвания Little Nemo and the Guardians of Slumberland получила новый трейлер ©

Игра Little Nemo and the Guardians of Slumberland берет за основу ретро-платформеры эпохи NES от любимых игр Capcom и Nintendo и переносит их в огромный нелинейный мир, который был любовно анимирован вручную кадр за кадром. Вы будете исследовать, собирая новые игрушки и пижамы, дающие способности, открывать очаровательные земли, вдохновленные комиксами Уинзора МакКея "Маленький Немо", и встречать красочных персонажей - и все это через ностальгический взгляд ребенка 80-х/ 90-х годов.

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