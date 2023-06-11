Уютная метроидвания Little Nemo and the Guardians of Slumberland получила новый трейлер

Игра Little Nemo and the Guardians of Slumberland берет за основу ретро-платформеры эпохи NES от любимых игр Capcom и Nintendo и переносит их в огромный нелинейный мир, который был любовно анимирован вручную кадр за кадром. Вы будете исследовать, собирая новые игрушки и пижамы, дающие способности, открывать очаровательные земли, вдохновленные комиксами Уинзора МакКея "Маленький Немо", и встречать красочных персонажей - и все это через ностальгический взгляд ребенка 80-х/ 90-х годов.
Ключевые особенности:
- Анимированный вручную мир, состоящий из множества отдельных тематических областей, все из которых плавно связаны между собой.
- Побеждайте сложных боссов, находите коллекционные предметы и открывайте новые способности, чтобы продвинуться вперед.
- Оригинальный саундтрек, полностью написанный Питером Беркманом из Anamanaguchi.
Little nemo the dream master помню с денди игрушку.