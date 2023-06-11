Little Nemo and the Guardians of Slumberland TBA
5.8 5 оценок

Уютная метроидвания Little Nemo and the Guardians of Slumberland получила новый трейлер

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butcher69
Новости

Игра Little Nemo and the Guardians of Slumberland берет за основу ретро-платформеры эпохи NES от любимых игр Capcom и Nintendo и переносит их в огромный нелинейный мир, который был любовно анимирован вручную кадр за кадром. Вы будете исследовать, собирая новые игрушки и пижамы, дающие способности, открывать очаровательные земли, вдохновленные комиксами Уинзора МакКея "Маленький Немо", и встречать красочных персонажей - и все это через ностальгический взгляд ребенка 80-х/ 90-х годов.

Ключевые особенности:

  • Анимированный вручную мир, состоящий из множества отдельных тематических областей, все из которых плавно связаны между собой.
  • Побеждайте сложных боссов, находите коллекционные предметы и открывайте новые способности, чтобы продвинуться вперед.
  • Оригинальный саундтрек, полностью написанный Питером Беркманом из Anamanaguchi.
Трейлеры
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Состоялся анонс метроидвании Little Nemo and the Guardians of Slumberland
Состоялся анонс метроидвании Little Nemo and the Guardians of Slumberland
Комментарии: 1
Ваш комментарий
joe192

Little nemo the dream master помню с денди игрушку.

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