ESRB выдала возрастной рейтинг Little Nightmares: Enhanced Edition для консолей и ПК

Рейтинговое агентство Entertainment Software Rating Board выдало возрастной рейтинг игре Little Nightmares: Enhanced Edition для PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Неанонсированное переиздание Little Nightmares получило первый возрастной рейтинг для консолей и ПК Южноафриканским советом по кино и публикациям еще в январе.

Вот описание игры от ESRB:

Это приключенческий платформер, в котором игроки берут на себя роль девочки (Шестой), которая должна сбежать из кошмарного мира. Перемещаясь по окружению, игроки бегают, прыгают, карабкаются и крадутся, избегая врагов (например, пиявок, больших человекоподобных существ). Попадание в ловушку обычно приводит к коротким сценам смерти: испорченные души съедают Шестую целиком; пиявки душат Шестую до смерти. В одной из сцен показана лужа крови вокруг упавшего босса после того, как Шестая напала на нее из чувства голода; в другой сцене игрок может ударить персонажа током, уронив телевизор в бассейн. В некоторых локациях также можно увидеть висящий труп и различные пятна крови.

Little Nightmares уже доступна для PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC через Steam, iOS через App Store и Android через Google Play.