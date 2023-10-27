Кооперативное прохождение уровня в новом ролике Little Nightmares 3

Продолжение Little Nightmares 2.

В этой части вы попадаете в мир, где все страшные сказки становятся реальностью. Вы должны помочь Низкому и Одинокому выжить в этом кошмарном месте, где на каждом шагу подстерегают опасности. Ваша цель — найти выход из Ниоткуда и разгадать тайну Некрополя, где живут ужасные существа, питающиеся детскими страхами. Вам придётся преодолевать ловушки, головоломки и врагов, используя свои способности и предметы окружения.

Стоит отметить, что Little Nightmares 3 позволяет вам играть не только в одиночку, но и в кооперативном режиме с другим игроком.