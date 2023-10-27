Кооперативное прохождение уровня в новом ролике Little Nightmares 3

Издательство Bandai Namco и компания-разработчик Supermassive Games выпустили 18-минутный пре-альфа геймплейный ролик из Little Nightmares III, в котором демонстрируется кооперативное прохождение уровня "Некрополис"..
Описание ролика гласит: "Присоединяйтесь к Low и Alone, которые пытаются справиться с многочисленными скрытыми опасностями Некрополиса. Но им придется осторожно пробираться... Никто не сможет пройтись по игровой площадке без небольшой игры в прятки". Этот первый взгляд на геймплей был сделан на пре-альфа сборке Little Nightmares III, с двумя игроками, использующими новый кооперативный режим".
Little Nightmares III выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam в 2024 году.
Так они же вроде писали что не будет коопа, чтобы сохранить атмосферу..
Вот кто их просил кооп делать...
Почему такие как вы так негативно относитесь к кооперативу? Не нравится, играй с ботом. Почему у многих такое раздражение к коопу? Это как дополнительная механика,а не основная функция.
Нет друзей, все просто)
Очень много народу на форумах и в обзорах об этом просили.
Такую серию нужно только в одного проходить, а то с кентом вся атмосфера пропадет...