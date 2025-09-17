Little Nightmares 3 обзавелась демоверсией

Little Nightmares 3 от Supermassive выйдет меньше чем через месяц, но у игроков появилась возможность окунуться в тревожный мир немного раньше. Разработчики сообщили о выходе демоверсии этого сайд-скроллингового хоррора.

В демоверсии представлен первый уровень, Некрополис, где Малой и Одна должны пробираться сквозь полуразрушенные строения, избегая внимания Малыша-монстра. Продолжительность составит 30 минут, и в ней нет поддержки переноса сохранений.

Little Nightmares 3 выйдет 10 октября на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.