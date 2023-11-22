По словам продюсера, чтобы насладиться Little Nightmares 3, не требуется играть в предыдущие части

В следующем году выйдет несколько крупных игр, и Little Nightmares 3 от Bandai Namco, несомненно, является одной из них. Она разрабатывается Supermassive Games, а не Tarsier Studios, и действие происходит в новой локации — Спирали. В новом видео продюсер Корали Фениолло рассказала подробности о сиквеле и его сеттинге.

Описывая это как «совершенно новое приключение в мире Little Nightmares», она подтвердила: «Вам не нужно будет играть в предыдущие игры, чтобы насладиться Little Nightmares 3». Однако для поклонников серии включены некоторые отсылки и секреты, связывающие истории.

Это «скопление тревожных мест», и в каждой главе игроков ждут разные локации, враги и угрозы. Интересно, что касается новых персонажей, Low и Alone, Фениолло сказала, что после выхода игры команда позволит игрокам теоретизировать об их отношениях и о том, как они связаны с другими играми на временной шкале.

Некрополь — это первая локация Спирали, «питаемая порывами ветра» и обладающая «вечной энергией», но также и верной смертью. Когда-то оно было занято Обитателями, а теперь заброшено. Игроки смогут «найти моменты жизни, застывшие во времени, пережитки прошлого и, возможно, узнать, что случилось с этим местом и кто здесь жил», — говорит Фениолло.

Здесь вам также придется иметь дело с Малышом-монстром, огромным существом, которое может иметь какое-то отношение к тому, что случилось с городом.