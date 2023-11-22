Продюсер Little Nightmares 3 рассказал о возможностях совместной игры

В долгожданной Little Nightmares 3 появится совершенно новая функция: кооперативный игровой процесс. Это позволит вам выбраться из Ниоткуда вместе с другом, разделив с ним острые ощущения и страхи, которыми славится серия. Продюсер Корали Фениолло (Coralie Feniollo) рассказал об этой возможности подробнее.

Согласно интервью Фениолло, в игре Little Nightmares 3 вам предстоит взять на себя роли Low и Alone - двух потерявшихся детей, путешествующих по коварным глубинам этого тревожного мира. Им предстоит вместе преодолевать препятствия и трудности, встающие на их пути. Это открывает перед игроками широкие возможности для совместной игры - от решения запутанных головоломок до уклонения от чудовищных угроз или просто навигации по окружающей среде.

По словам Фениолло, введение кооперативного режима открывает совершенно новое измерение в игре Little Nightmares, позволяя игрокам разделить эмоции и переживания, связанные с этим увлекательным путешествием. Конечно, фирменная атмосфера ужаса и напряженности в игре станет немного тоньше, но разделить ее с другом будет гораздо интереснее.

Несмотря на то, что кооперативный режим, несомненно, привлечет многих игроков, Little Nightmares 3 будет полностью доступна и в одиночном режиме. Те, кто предпочитает бороться со своими страхами в одиночку, смогут погрузиться в увлекательное повествование и леденящую душу атмосферу игры, так что каждому найдется занятие по душе.

Вы можете с нетерпением ждать, когда Little Nightmares 3 выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, чтобы вместе встретиться со своими детскими страхами.