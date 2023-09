В Little Nightmares 3 не будет локального кооператива, чтобы сохранить "атмосферу и погружение" ©

Компания Supermassive Games рассказала о том, что в Little Nightmares 3 реализована только сетевая кооперативная игра, чтобы не нарушать "атмосферу и погружение", присущие хоррор-игре.

Несмотря на то, что совместная игра была "самой востребованной функцией у фанатов" и команда очень хотела ее реализовать, Supermassive заявила, что ей нужно было найти баланс между удовольствием от совместного прохождения жутких событий и тем, чтобы игра с другом не ослабляла напряжение.

"Кооперативная игра была самой популярной функцией среди наших поклонников, поэтому нам было очень важно дать им такую возможность", - рассказала продюсер Bandai Namco Корали Фениелло (Coralie Feniello). "Я действительно считаю, что это добавит игре новый уровень, позволяя проходить ее вместе с другом".

Но в то же время мы очень хотим, чтобы игрок мог проходить игру так, как ему хочется. Именно поэтому мы сохранили одиночную игру, так что если вы не играете в сетевой кооператив, то сможете играть с искусственным интеллектом.

"Нам задавали вопросы об онлайновом и локальном кооперативе", - добавил директор игры Уэйн Гарланд. "Мы рассматривали такую возможность, но, опять же, если вернуться к атмосфере и погружению в игру, которые мы пытаемся вызвать в Little Nightmares, я думаю, что для нас было важно, чтобы мы придерживались только сетевого кооператива, а не традиционных партийных аспектов".

Студия Supermassive Games, создающая антологию The Dark Pictures, разрабатывает игру Little Nightmare 3, которая выйдет в 2024 году на ПК, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.