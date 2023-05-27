LIVE A LIVE 22.07.2022
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По словам продюсера, Live A Live может получить сиквел если общие продажи превысят 1 млн копий

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butcher69
Новости

Недавно Square Enix опубликовала короткое видео с вопросами и ответами с продюсером HD 2D JRPG Live A Live Такаси Токита, в котором он ответил на различные вопросы, касающиеся личности и будущего игры.

Самый главный вопрос - может ли появиться Live A Live 2. В ответ Токита заявил, что если Live A Live разойдется в количестве одного миллиона копий на платформах PlayStation и Steam, то сиквел с большой вероятностью будет создан.

Игра Live A Live изначально была выпущена только в Японии для Super Famicom в 1994 году. Это уникальная игра в жанре JRPG, поскольку она представляет собой семь небольших историй, действие которых разворачивается в различных условиях и временных периодах, с двумя разблокируемыми сценариями, которые связывают все истории воедино.

Игра получила популярность за пределами Японии благодаря фанатскому переводу, который стал одним из первых широко распространяемых полных патчей, несмотря на то, что в своей стране она считалась провальной по продажам. Игра также была переиздана (опять же, исключительно в Японии) через сервис Virtual Console на Nintendo Wii U и 3DS в 2015 и 2016 годах соответственно.

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