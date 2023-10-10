Square Enix убрала антипиратскую защиту Denuvo из игры Live A Live ©

Square Enix убрала антипиратскую защиту Denuvo из игры Live A Live. Вероятно, таким образом компания пытается поднять продажи проекта. На изменения обратили внимание пользователи портала Reddit. Square Enix о планах по отказу от защиты не объявляла.

LIVE A LIVE предоставляет игрокам свободу исследовать восемь уникальных сюжетов с восемью различными персонажами. Каждая из этих историй разворачивается в разные исторические периоды времени, начиная от доисторической эпохи и доходя до Дикого Запада и некотоых других.

Стоит отметить, что ранее японское издательство уже удаляла Denuvo из некоторых игр. Так, The Diofield Chronicle, Valkyrie Elysium, Octopath Traveler 2 и Forsspoken были запущены с Denuvo, но теперь антипиратская защита в них удалена.