Ремейк Lollipop Chainsaw под названием Lollipop Chainsaw RePOP отложен до лета 2024 года ©

Dragami Games перенесла выход ремейка Lollipop Chainsaw с ранее запланированного 2023 года на лето 2024 года, а также объявила официальное название игры - Lollipop Chainsaw RePOP. Что касается платформ, то их анонс не состоялся.

Несмотря на то, что разработка RePOP велась с расчетом на релиз в 2023 году, наше стремление предоставить игрокам максимально качественные впечатления заставило нас принять непростое решение о продлении сроков разработки, дабы убедиться в этом.



Мы приносим искренние свои извинения перед всеми, кто ждал выхода новой части серии Lollipop Chainsaw, и просим вас с пониманием отнестись к этому вопросу.

— - говорится в пресс-релизе Dragami Games.

Напомним, что первоначальная Lollipop Chainsaw, которую разработала студия Grasshopper Manufacture, вышла 12 июня 2012 года на PlayStation 3 и Xbox 360.