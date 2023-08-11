Ремейк Lollipop Chainsaw под названием Lollipop Chainsaw RePOP отложен до лета 2024 года

Dragami Games перенесла выход ремейка Lollipop Chainsaw с ранее запланированного 2023 года на лето 2024 года, а также объявила официальное название игры - Lollipop Chainsaw RePOP. Что касается платформ, то их анонс не состоялся.
Несмотря на то, что разработка RePOP велась с расчетом на релиз в 2023 году, наше стремление предоставить игрокам максимально качественные впечатления заставило нас принять непростое решение о продлении сроков разработки, дабы убедиться в этом.
Мы приносим искренние свои извинения перед всеми, кто ждал выхода новой части серии Lollipop Chainsaw, и просим вас с пониманием отнестись к этому вопросу.
— - говорится в пресс-релизе Dragami Games.
Напомним, что первоначальная Lollipop Chainsaw, которую разработала студия Grasshopper Manufacture, вышла 12 июня 2012 года на PlayStation 3 и Xbox 360.
Да там не такая уж и большая игра, чтобы что-то там переносить. Сделали бы простой ремастер на UE4 и все. Оригинал был на UE3 и его можно нормально улучшить в плане моделей и текстур. А пока лучше на Xenia или RPCS3 пройти оригинал.
прикол в том что улучшить на unreal engine 4 можно так что потом на выходе получится pubg или же the callisto protocol с безумными компиляциями шейдэров на лету честно говоря это самый кривой движок у эпиков ещё в самом первом анонсирующем его ролике взбесило мега-мыло с серым оттенком ( если кто помнит ) хотя говоря от сердца на нём можно создавать очень реалистичные модэли что даже можно перепутать его с unreal engine 5 в плане визуала ( МК1 тому подтверждение )