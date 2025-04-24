The Long Dark получит графическое обновление на PC в мае

Выживалка The Long Dark готовится к важным визуальным изменениям. Студия Hinterland объявила, что в мае начнёт распространять бесплатное графическое обновление, сначала — для версии на PC.
Позже улучшения доберутся и до консолей, включая PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Однако наилучший эффект получат владельцы мощных ПК, PS5 и Xbox Series, для которых готовится полноценная нативная версия с релизом в июне.
Графическое обновление улучшит тени, дальность прорисовки и общее качество картинки. Тем временем разработчики продолжают работу над пятым эпизодом сюжетной кампании — самым масштабным и кинематографичным на сегодня. Он станет в 3-4 раза больше четвёртого эпизода и сфокусируется на повествовании, что сделает прохождение более линейным, чем раньше.
5 эпизод это уже почти Half-Life 3
Купил фиг знает когда ради сюжета и до сих пор жду...
Эпизодическая модель распространения это лютое днище.
Надеюсь, хоть после пятого эпизода будет законченная версия.