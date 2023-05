Новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum демонстрирует DLSS 3 в действии ©

Через два дня выйдет экшн-приключенческая игра The Lord of the Rings: Gollum, изданная Nakon и разработанная Daedalic Entertainment. В ожидании запуска NVIDIA поделилась новым трейлером игрового процесса, чтобы напомнить нам, что игра выиграет от своих графических технологий.

Для The Lord of the Rings: Gollum уже получила трейлер, посвященный RTX, но NVIDIA вернулась с новым видео, немного больше ориентированным на DLSS-3. Игра также будет совместима с технологиями DLAA и SLR.

В The Lord of the Rings: Gollum геймеры серии GeForce RTX 40 могут увеличить производительность с помощью DLSS 3. В 4K производительность GeForce RTX 4090 увеличивается в 3,5 раза, достигая 169 кадров при всех настройках до максимума и всех включенных параметрах трассировки лучей. GeForce RTX 4080 может достигать 123 FPS, увеличение в 3,8 раза; GeForce RTX 4070 Ti получает ускорение в 3,9 раза для игрового процесса со скоростью 100 кадров в секунду; GeForce RTX 4070 получает ускорение в 3,8 раза, что дает результат 79 кадров в секунду в нашем тесте.