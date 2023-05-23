The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
6.7 137 оценок

Новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum демонстрирует DLSS 3 в действии

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monk70
Новости

Через два дня выйдет экшн-приключенческая игра The Lord of the Rings: Gollum, изданная Nakon и разработанная Daedalic Entertainment. В ожидании запуска NVIDIA поделилась новым трейлером игрового процесса, чтобы напомнить нам, что игра выиграет от своих графических технологий.

Для The Lord of the Rings: Gollum уже получила трейлер, посвященный RTX, но NVIDIA вернулась с новым видео, немного больше ориентированным на DLSS-3. Игра также будет совместима с технологиями DLAA и SLR.

В The Lord of the Rings: Gollum геймеры серии GeForce RTX 40 могут увеличить производительность с помощью DLSS 3. В 4K производительность GeForce RTX 4090 увеличивается в 3,5 раза, достигая 169 кадров при всех настройках до максимума и всех включенных параметрах трассировки лучей. GeForce RTX 4080 может достигать 123 FPS, увеличение в 3,8 раза; GeForce RTX 4070 Ti получает ускорение в 3,9 раза для игрового процесса со скоростью 100 кадров в секунду; GeForce RTX 4070 получает ускорение в 3,8 раза, что дает результат 79 кадров в секунду в нашем тесте.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
gliga142

45фпс на 4090 ? АААХАхахахахахахахахахахахах , шутка хороша )

12
Artery Kaulitz

Мне интересно, а что именно тут требует RTX 40+ и DLSS 3?

10
TheNikolay00

С таким графоном 4090 выдаёт 55 кадров, хоть и в 4к это фэйл все равно

9
NochnoiGid

Сейчас модели для игр делают Индусы и прочие аутсорс-компашки. На поликаунт забили. Тут наверное в одном Голуме полигонов столько, сколько в Фоллауте 4 в одном городе, а текстуры везде пихают 2-4к, при том, что их можно было сделать тайловыми и сэкономить от 30% до 60% производительности, т.к. какой-либо уникальности я не вижу особой.

В Масс Эффектах каких-то видел прикол, там ЦЕЛЫЙ УРОВЕНЬ собрали из одного текстурного атласа 2к разрешения. Вот это были мувы конечно.

4
Indigo Night

'' NVIDIA вернулась'' Cпасибо, теперь пусть идёт обратно откуда вылезла.

2
Zloy_Parkur
0
evgeniik

в последних кадрах похоже не ту кнопку нажали.. полетел

0
Nick1906

ахаххааа... я просто ржал, когда этот трэшак смотрел с тестом 4090, это толстый троллинг очень, точнее, это финиш, хрен не вынешь)

0