Симулятор пинбола Pinball M получит тематический стол по мотивам "Техасской резни бензопилой"

Пинбол Pinball M от Zen Studios пополнит коллекцию культовой франшизы столом, вдохновленным перезагрузкой "Техасской резни бензопилой" Дэвида Блю Гарсиа в 2022 году. Анонс был сделан на канале Pinball Bites от Zen Studios, где команда смогла рассказать немного больше о том, что ожидает игроков. "Наденьте маску и врубите бензопилу - Кожаное Лицо возвращается, чтобы устроить резню в пинболе".

В Texas Chainsaw Massacre Pinball M, которую называют "одним из самых жестоких пинбольных столов, когда-либо созданных", игрокам предстоит вжиться в роль Кожаного Лица, чтобы напасть на новичков, которые по несчастью забрели в ваш (пинбольный) город. Стреляя по правильным мишеням, игроки смогут подкрасться к ничего не подозревающим жертвам и устроить эпическую кровавую бойню в автобусе (как в фильме).

В Pinball M уже есть большой список столов, вдохновленных собственными объектами, включая 3D Realms's Duke Nukem (Duke Nukem's Big Shot Pinball), Nightdive's System Shock (System Shock Pinball), Behaviour Interactive's Dead by Daylight (Dead By Daylight Pinball), стол, вдохновленный хоррором Джона Карпентера "Нечто" (The Thing Pinball), и "Детских игр" (Chucky's Killer Pinball).

Пинбольный стол "Техасская резня бензопилой" появится в Pinball M 6 июня 2024 года. Будете ли вы проверять новый стол, чтобы устроить свою собственную кровавую баню?