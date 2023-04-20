Создатели The Lord of the Rings: Gollum ошарашили новыми системными требованиями игры, теперь для запуска нужна RTX 3060

Пару дней назад разработчики из студии Daedalic Entertainment поделились системными требованиями для стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Уже тогда многие пользователи были удивлены планке к конфигурации ПК, где для запуска игры требовался процессор уровня Intel i7-4770 и видеокарта GTX 1080 / RTX 2060. Проект, мягко говоря, визуально не советовал заявленным системным требованиями и поэтому студия решила представить их обновленный вариант. Теперь, чтобы оценить новую игру про Голлума, нужно быть обладателем еще более мощной видеокарты.
Обновленные системные требования The Lord of the Rings: Gollum были представлены на официальной страничке в Steam. Большинство пунктов разработчики оставили нетронутыми и вместо этого изменили самые важные — видеокарты. Теперь только для запуска игры ваша конфигурация ПК должна включать графический чип уровня RTX 3060 или выше.
Новые минимальные системные требования:
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)
- Раньше — NVIDIA GeForce GTX 1080 или RTX 2060
Новые рекомендуемые системные требования:
- Видеокарта: NVIDIA RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)
- Раньше — NVIDIA GeForce RTX 3080
С чем связано обновление системных требований для The Lord of the Rings: Gollum не ясно, разработчики не дали комментариев по этому поводу. Однако их внезапное повышение вызывает серьезное беспокойство за оптимизацию. Визуально проект не выглядит на заявленную конфигурацию, хотя возможно авторы игры просто перестраховываются.
Связано это с кривыми руками этих обезьян😄Не думаю что этот проект выстрелит
Разработчики создали какое-то дерьмо и теперь пытаются всеми силами оградить как можно больше людей от игры в него? Похвально.
Хрен клали на оптимизацию. Ждём оправдания по типу "Xbox Series S тормозят игровую индустрию"
А так и есть. Суть в том,что все игры делают для консолей. Далее тупо портируют для ПК,как это сдела Iron Galaxy с TLOU. Вот и привет оптимизация.
Чел, сейчас не нулевые, сейчас движки умеют адаптировать игры под другие платформы. В конце концов игра делается на четвёртом анриле. Тут явно изначально проблема в самой игре, а не потому-что порт
Дело в другом, железо нужно продовать, а продажи последние годы идут на спад, вот некоторые производители и договорились увеличивать системные требования. Скоро вообще 4000 серия для запуска на минимальных настройках понадобится, а то ПК боярин стал в холопа превращаться, не хочет покупать видюхи каждый год, совсем обленился по мнению разработчиков и производителей железа, их надо как-то стимулировать, вот и забивают на оптимизацию. Боярин ещё и тянет игровую индустрию вниз всё ещё сидя на 1000 серии, а это непорядок, нужно избавлятся уже от них...
"Новые минимальные системные требования:
Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)"
Шли бы они лесом, реально уже достали, наглость не знает границ. Такое железо должно стоять в рекомендуемых, не ниже.
Нууу можно сразу сказать, они думают что более новые версии видеокарт вытянут ту оптимизацию которой нет, плюс потеряют значительное кол.во людей которые хотели в нее поиграть, но нет возможности обновить видеокарту на более новую. Ну посмотрим конечно что из этого выйдет, возможно я ошибаюсь.
Вот интересно сочетание древнего Intel i3-6100 и Видюхи 4070..... прямо чувствую как открывается потенциал...
Вот это выйдет ещё на старые консоли в том числе и на нинтендо да и выглядит она так же, но по требованиям это прям игра нового поколения
Игра, которая собирается посетить Switch, имеет на PC такие системные требования? Смешные однако разработчики.
Ну, и покатится этот проект колбаской по Малой Спасской.3060 только-только стала народной в Стиме, а теперь её в минималки🤦.Интересно,какая игра займёт пьедестал провала года?
Да и нахрен тогда нужен их голлум.
Ну не знаю, зачем все еще пишут "минимальные системные требования", если для большинства новых игр нужно писать "отсутствие оптимизации, минимальный порог по железу I9 13900, 128 RAM, SLI RTX 4090 x8, для FHD".
Завышают системные требования-потому что уже наверное обосрались в плане оптимизации при тестировании,графика скажем вообще не радует глаз,ждем выхода и много много "положительных эмоций и отзывов."
Зато процессоры указаны были на 8- поколений, это же абсурд какой-то (если тоже не изменили уже).
Процессоры всегда более живучий. Надеюсь так и останется, а то если и процы начнут так быстро стареть то никаких денег и желание не хватит постоянно обновлять ПК