Создатели The Lord of the Rings: Gollum ошарашили новыми системными требованиями игры, теперь для запуска нужна RTX 3060 ©

Пару дней назад разработчики из студии Daedalic Entertainment поделились системными требованиями для стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Уже тогда многие пользователи были удивлены планке к конфигурации ПК, где для запуска игры требовался процессор уровня Intel i7-4770 и видеокарта GTX 1080 / RTX 2060. Проект, мягко говоря, визуально не советовал заявленным системным требованиями и поэтому студия решила представить их обновленный вариант. Теперь, чтобы оценить новую игру про Голлума, нужно быть обладателем еще более мощной видеокарты.

Обновленные системные требования The Lord of the Rings: Gollum были представлены на официальной страничке в Steam. Большинство пунктов разработчики оставили нетронутыми и вместо этого изменили самые важные — видеокарты. Теперь только для запуска игры ваша конфигурация ПК должна включать графический чип уровня RTX 3060 или выше.

Новые минимальные системные требования:

Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)

Раньше — NVIDIA GeForce GTX 1080 или RTX 2060

Новые рекомендуемые системные требования:

Видеокарта: NVIDIA RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

Раньше — NVIDIA GeForce RTX 3080

С чем связано обновление системных требований для The Lord of the Rings: Gollum не ясно, разработчики не дали комментариев по этому поводу. Однако их внезапное повышение вызывает серьезное беспокойство за оптимизацию. Визуально проект не выглядит на заявленную конфигурацию, хотя возможно авторы игры просто перестраховываются.