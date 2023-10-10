Релизный трейлер Lords of the Fallen

Разочаруют ли Lords of the Fallen? Вскоре преданные поклонники Souls-подобных игр смогут ознакомиться с новинкой от CI Games. Компания только что представила премьерный трейлер, который позволяет нам взглянуть на несколько впечатляющих сцен.
Спустя много лет после выхода первой Lords of the Fallen франшиза вернется, и игроки смогут пережить совершенно новую историю. Разработчики не решили делать прямое продолжение, и производство представляет собой нечто гораздо большее.
За новую Lords of the Fallen отвечает студия HEXWORKS — команду основали поляки. Это интересная ситуация, поскольку CI Games решила позаботиться об IP, создав команду, отвечающую за разработку сложного и кровавого приключения.
В Lords of the Fallen желающие возьмут на себя роль одного из крестоносцев, который начинает свое приключение в землях Морнстеда. Мы будем последней надеждой человечества в борьбе с Адыром и его ордами. Сорвиголовы смогут бегать по двум мирам (живым и мертвым), плавно перемещаться между землями и использовать мощное оружие для борьбы с последующими зверями и боссами.
Lords of the Fallen дебютируют 13 октября.
Интересно кто как думает??Будет ли эта игра лучше чем Lies Of PI ???ваше мнение
Ну, тут скорее проект будет соперничать с игрой гораздо большего размаха - самим Elden Ring. С оптимизацией проблема была и у японцев на релизе, а вот как поведёт себя игрушка на Unreal Engine 5 (Lords of the Fallen), можно только лишь догадываться, хотя пока что разработчики других проектов не особо хорошо с этим движком работали.
она уже во всем лучше. лоп крайне халтурная.
Тут все маги - клирики?
Разочаруют ли Lords of the Fallen?
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два часа до релиза
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добавляют денуво
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серверы денуво падают
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три часа после релиза
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серверы все еще лежат
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игроки в ярости
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на твиче запустили стримы с зоопорно под тегом игры
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5 часов после "запуска"
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СЕО CI Games вышел в окно покурить
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10 часов
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у игры 1 положительный отзыв в стиме "великолепная игра!" от сына сео ci games
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