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Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.8 260 оценок

Релизный трейлер Lords of the Fallen

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monk70
Новости

Разочаруют ли Lords of the Fallen? Вскоре преданные поклонники Souls-подобных игр смогут ознакомиться с новинкой от CI Games. Компания только что представила премьерный трейлер, который позволяет нам взглянуть на несколько впечатляющих сцен.

Спустя много лет после выхода первой Lords of the Fallen франшиза вернется, и игроки смогут пережить совершенно новую историю. Разработчики не решили делать прямое продолжение, и производство представляет собой нечто гораздо большее.

За новую Lords of the Fallen отвечает студия HEXWORKS — команду основали поляки. Это интересная ситуация, поскольку CI Games решила позаботиться об IP, создав команду, отвечающую за разработку сложного и кровавого приключения.

В Lords of the Fallen желающие возьмут на себя роль одного из крестоносцев, который начинает свое приключение в землях Морнстеда. Мы будем последней надеждой человечества в борьбе с Адыром и его ордами. Сорвиголовы смогут бегать по двум мирам (живым и мертвым), плавно перемещаться между землями и использовать мощное оружие для борьбы с последующими зверями и боссами.

Lords of the Fallen дебютируют 13 октября.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
fox nemets

Интересно кто как думает??Будет ли эта игра лучше чем Lies Of PI ???ваше мнение

1
Избранный Белиара

Ну, тут скорее проект будет соперничать с игрой гораздо большего размаха - самим Elden Ring. С оптимизацией проблема была и у японцев на релизе, а вот как поведёт себя игрушка на Unreal Engine 5 (Lords of the Fallen), можно только лишь догадываться, хотя пока что разработчики других проектов не особо хорошо с этим движком работали.

2
ZackSnyder

она уже во всем лучше. лоп крайне халтурная.

0
Бенедикт Вольфрамович

Тут все маги - клирики?

0
A E

Разочаруют ли Lords of the Fallen?

@
два часа до релиза
@
добавляют денуво
@
серверы денуво падают
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три часа после релиза
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серверы все еще лежат
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игроки в ярости
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на твиче запустили стримы с зоопорно под тегом игры
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5 часов после "запуска"
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СЕО CI Games вышел в окно покурить
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10 часов
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у игры 1 положительный отзыв в стиме "великолепная игра!" от сына сео ci games

-8
AT_Sagor

Для начала — Данный товар недоступен в вашем регионе.

И как бонус — Не поддерживает русский язык.

Итог — игры нет, всё это ваша больная фантазия.

0