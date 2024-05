Официально: Lords of the Fallen и Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 выйдут в Game Pass

В пресс-релизе, опубликованном на польском финансовом сайте Bankier.pl, CI Games подтвердила, что достигла соглашения с Microsoft о включении Lords of the Fallen и Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 в Game Pass.

Несколько дней назад появились слухи о том, что первая игра выйдет по подписке Microsoft. Судя по документу, это точная дата, когда две компании подписали соглашение.

Выпущенная в октябре 2023 года игра Soulslike на базе Unreal Engine 5 быстро достигла отметки в один миллион проданных копий, хотя позже продажи замедлились, возможно, из-за неоднозначного приема. На сегодняшний день CI Games подтвердила, что Lords of the Fallen было продано около 1,4 миллиона копий.

Разработчик Hexworks недавно выпустил последнее крупное обновление — Master of Fate. В новой версии (1.5) Lords of the Fallen представлена ​​система игровых модификаторов, дающая игрокам возможность облегчить или усложнить свою жизнь во время игры.

Что касается Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, то игра вышла почти три года назад и получила довольно положительные отзывы. Разработчик Underdog Studio в настоящее время работает над Project Survive; однако на прошлой неделе CI Games опубликовала отчет, в котором уведомила инвесторов о том, что окно выпуска 2025 года находится под угрозой из-за проблем с разработкой.