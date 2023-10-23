Свежий патч для Lords of the Fallen добавляет настройки "Новой игры +", кроссплей и другие улучшения

Хардкорный ролевой экшен Lords of the Fallen от студии Hexworks достаточно оперативно получил критически важные обновления с исправлением сбоев и улучшением производительности. Проект до сих пор нуждается в полировке, однако большинство серьезных проблем, кажется, были устранены. Поэтому разработчики могут сосредоточиться на добавлении новых функций в игру или улучшениях, как они сделали в свежем патче.
Команда Hexworks выпустила обновление Lords of the Fallen до версии v1.1.224, которое добавляет в игру несколько интересных функций. В этом патче были расширены оригинальные настройки "Новой игры +", улучшены визуальные эффекты, включен кроссплей и многое другое.
В актуальной версии RPG игроки смогут увидеть новые настройки "Новой игры +". С их помощью можно будет начинать повторное прохождение, сохраняя свой уровень, предметы и снаряжение в том же мире. Это позволит охотникам за трофеями выполнять любые невыполнимые задачи, не сталкиваясь с повышенной сложностью, если они того пожелают.
Разработчики переработали систему поведения противников, сократив дистанцию преследования. Это позволяет избежать огромной толпы преследователей, если игроки стремятся пробегать некоторые участки локаций.
Патч также исправляет артефакты, которые возникали в областях с эффектом тумана, и повышает общую оптимизацию визуальных эффектов. Кроме того, обновление постепенно активирует кроссплей на всех доступных платформах.
Патч v1.1.224 для Lords of the Fallen уже доступен игрокам на ПК, позднее на этой неделе его обещают выпустить для консолей.
fsr 3 дайте и можете дальше делами своими кроссплейными заниматься)
Разбежался, они его в следующем году высрут.
походу!))
хрень...забил всех боссов,очистил все маяки,остался последний,грохнул короля и все...маяк не очищается, ничего не происходит! мало того что игра нудная, коридорный лабиринт с одинаковыми врагами(особенно в умбре все одинаковы))) дык еще и пройти до конца то еще испытания из за глюков...
в дарках тоже мобы одинаковые были, с чего вдруг тут все разные будут?
Я в 2к на 1660 супер 55 фпс на высоких изии. Больше не тормозит.
Lords.of.the.Fallen.v1.1.224-Update (Smaller)
https://qiwi.gg/file/2QbX6345-Lords
1. разархивировать
2. скопируйте все файлы из папки обновлений в папку с игрой.
3. Запустите _Lords.of.the.Fallen.v1.1.224.bat из папки с игрой.