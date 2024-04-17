Lorelei and the Laser Eyes: вышел официальный трейлер с датой выхода

Lorelei and the Laser Eyes, это игра в жанре приключенческой головоломки, разработанная Simogo. Женщина, вызванная эксцентричным мужчиной для участия в проекте в старом отеле где -то в Центральной Европе, втягивается в игру иллюзий, все более опасную и сюрреалистическую.

Вас приглашают отправиться в этот загадочный мир, где каждый шаг превращается в нелинейную головоломку, выдуманную с большой любовью к деталям. Каждая загадка, каждый квест приближает вас к решению общей загадки, которая скрыта за занавесом Lorelei and the Laser Eyes. Решайте головоломки и загадки и исследуйте эту нелинейную тайну, чтобы раскрыть правду.

Lorelei and the Laser Eyes выйдет 16 мая на Nintendo Switch и ПК.