Lost Ark потеряла 97% от пикового значения игроков онлайн с момента релиза

Похоже, что-то изменилось в Lost Ark: после первоначального энтузиазма игра потеряла 97% пиковых игроков в Steam, а отзывы пользователей также стали менее положительными, достигнув «смешанной» оценки.
Если правда, что переход от 300 000 к 100 000 активных игроков считался положительным для Lost Ark, то в то же время продолжение этой тенденции приводит к быстрому опустошению серверов и многие указывают на весьма неудовлетворительный эндгейм
На пике популярности у Lost Ark было 1,33 миллиона современных игроков в Steam, но, как уже упоминалось, ситуация сильно изменилась за последние месяцы, и на данный момент в игре насчитывается около 40 000 онлайн-пользователей.
Есть некоторые различия, например тот факт, что игра также доступна за пределами платформы Valve, но в настоящее время нет данных, которые противоречили бы прогрессирующему и тревожному упадку проекта Amazon.
а причем тут трисс из ведьмака на пикче?
как и и прочие хайповые игры однодневки
а амазон прям рекорд побили, у них две таких игры, получается: лост арк и нью ворлд
ну, и ещё тот моба-шутер, который сразу помер на старте
это уже хет-трик выходит
Lost Ark не их игра, они чисто издатели на западе. А так она корейская.
ну на ру вроде бы живенько еще
за счет азиатов и европейцев которые какого то хрена на ру сервере играют и РМТшат -_-
это победа!