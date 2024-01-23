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Lost Ark 07.11.2018
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, Открытый мир
7.1 308 оценок

Lost Ark потеряла 97% от пикового значения игроков онлайн с момента релиза

monk70
Новости

Похоже, что-то изменилось в Lost Ark: после первоначального энтузиазма игра потеряла 97% пиковых игроков в Steam, а отзывы пользователей также стали менее положительными, достигнув «смешанной» оценки.

Если правда, что переход от 300 000 к 100 000 активных игроков считался положительным для Lost Ark, то в то же время продолжение этой тенденции приводит к быстрому опустошению серверов и многие указывают на весьма неудовлетворительный эндгейм

На пике популярности у Lost Ark было 1,33 миллиона современных игроков в Steam, но, как уже упоминалось, ситуация сильно изменилась за последние месяцы, и на данный момент в игре насчитывается около 40 000 онлайн-пользователей.

Есть некоторые различия, например тот факт, что игра также доступна за пределами платформы Valve, но в настоящее время нет данных, которые противоречили бы прогрессирующему и тревожному упадку проекта Amazon.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Talendor3

а причем тут трисс из ведьмака на пикче?

5
JohnTornton

как и и прочие хайповые игры однодневки
а амазон прям рекорд побили, у них две таких игры, получается: лост арк и нью ворлд
ну, и ещё тот моба-шутер, который сразу помер на старте
это уже хет-трик выходит

0
AndrewSolt

Lost Ark не их игра, они чисто издатели на западе. А так она корейская.

1
Zlobin_Evgeny

ну на ру вроде бы живенько еще

0
FlyRazer

за счет азиатов и европейцев которые какого то хрена на ру сервере играют и РМТшат -_-

-1
Alex40001

это победа!

0