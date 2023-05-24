Новый материк, масштабное событие и обновление куба - для Lost Ark вышло обновление "Флечче" ©

Пришло время отправиться в культурную столицу мира Lost Ark, город Флечче, ведь на серверах уже вышло новое обновление! Приготовьтесь к исследованию новых территорий и новой главе приключений!

Флечче — это город романтиков и творцов, который управляется триумвиратом искусства, любви и свободы. Но внешнее великолепие скрывает за собой темные тайны. Вам предстоит раскрыть их, окунувшись в давно забытые воспоминания. Но какие тайны можно узнать на улицах этого города? Погрузитесь в увлекательную историю прошлого!

Обновление коснется Поместья. Теперь каждый Искатель сможет изменить облик поместья под свое настроение. Если вы устали от летней жары Папуаники, то скорее отправляйтесь в поместье, чтобы освежиться в зимней прохладе. Отмечайте зимние праздники круглый год! А возможно, вам больше по душе осеннее настроение?

В игру был добавлен новый Куб Эйва, который заменил текущие Пути испытаний и Кубы.

Одновременно с выходом обновления стартовало событие "Зимолетье", которое продлиться до 21 июня. Для перехода к событию достаточно прикоснуться к стелле [Рейды Зимолетья] в любом крупном городе. Принять участие сможет любой игрок 50-го уровня с рейтингом снаряжения выше 250. Награда доступна 1 раз в сутки на каждого персонажа. Награда в виде особых моент выдается за победу над Хранителями и обменивается на ценные предметы, включая сундук с образом любителя тостов и легендарную колоду.