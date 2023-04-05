Lost Epic 05.06.2021
5 17 оценок

Lost Epic выйдет на Switch 19 апреля

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ltdx
Новости

Издатель One or EIGHT и разработчик Team EARTH WARS выпустят ролевую игру с боковой прокруткой Lost Epic на Switch (Nintendo eShop) уже 19 апреля, объявили партнеры. Цена игры составит 18 долларов за стандартное издание и 22 бакса за Премиум-издание, включающее цифровой артбук и саундтрек.

Lost Epic приглашает нас посетить Санктум, землю богов. Здесь гигантские звери и тиранические божества доминируют над смертными. Станьте Убийцей Богов и освободите людей от этих оков. Выслеживайте божественных правителей и их элитных приспешников во взаимосвязанном 2D-мире, похожем на метроидванию. Сразитесь с гигантскими боссами в боях в стилистике серии Souls, где одна ошибка может привести к гибели. Зарабатывайте Аниму за каждую победоносную битву, чтобы создавать новое оружие и расширять возможности Убийцы богов с помощью обширного дерева навыков.

Lost Epic дебютировала в раннем доступе на PC (Steam) 5 июня 2021 года, а затем, 28 июля 2022 года, полная версия игры вышла на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mimpro
Цена игры составит 18 долларов за стандартное издание и 22 бакса за Премиум-издание

Судя по цене они своей игрой не особо

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