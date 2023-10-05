Анонсирована антология приключенческих игр The Lost Legends of Redwall: The Scout

Вы попадаете в мир Рэдволла, где живут разные звери и птицы. Ваш городок Лилигроув подвергся нападению крыс-пиратов, которые хотят уничтожить всё на своём пути. Вы играете за мышей Софию и Лиама, которые решили спасти свой дом и своих друзей. Вас ждёт долгое и опасное путешествие к аббатству Рэдволл, где вы сможете попросить помощи у мудрых и сильных горностаев. По дороге вы будете исследовать разные места, сражаться с врагами, решать головоломки и преодолевать препятствия.