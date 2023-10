Анонсирована антология приключенческих игр The Lost Legends of Redwall: The Scout ©

Издательство Forthright Entertainment и разработчик Soma Games анонсировали The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam). Он запустится 1 декабря.

The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology включает в себя полную историю The Lost Legends of Redwall: The Scout, рассказанную в трех актах.

Окунитесь в эпический, богатый сюжетами мир Mossflower в первой официальной истории Redwall с 2011 года. The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology — это линейная приключенческая игра, рассказанная в трех актах. Играйте за Лиама или Софию, нового члена Корпуса скаутов Лилигроув, поскольку молодые мыши отправляются в путешествие всей своей жизни, чтобы спасти свой дом от безжалостных пиратов.