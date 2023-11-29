Новые скриншоты Lost Skies посвящены механике передвижения и исследования

Сегодня в сети появились новые скриншоты Lost Skies, кооперативной игры с открытым миром от Bossa Games, дата выхода которой пока не уточняется.

Новые скриншоты, которые вы можете найти ниже, позволяют взглянуть на механику перемещения и исследования в игре, а также узнать, как продвигается работа над ней. Вдохновленная игрой World Adrift от Bossa Games, игра будет включать в себя множество функций из старой версии, одновременно улучшая их. Кроме того, игроки смогут добраться до всего, что увидят на карте, в одиночку или вместе с друзьями. Инструмент Island Creator позволит игрокам создавать собственные плавучие острова и загружать их.

Дата выхода Lost Skies пока не уточняется. Издателем игры выступит компания Humble Games.