Состоялся релиз симулятора жизни Luma Island

Feel Free Games представила новый симулятор жизни с ролевыми элементами — Luma Island, который уже доступен в Steam. Игра сочетает элементы Animal Crossing и Stardew Valley, предлагая геймерам строить ферму, исследовать тропический остров и осваивать уникальные профессии.

Действие разворачивается на ярком острове Лума. Игроки могут заниматься рыбалкой, садоводством, разведением животных и поиском сокровищ. Кроме того, в игре есть головоломки, квесты и элементы крафта. Одной из особенностей является выбор из семи уникальных профессий, каждая из которых имеет свой путь развития.

Luma Island поддерживает кооперативный режим для четырех игроков, что делает исследование острова ещё интереснее. Игра доступна с текстовым переводом на русский язык. Цена составляет 436 рублей.