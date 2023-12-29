Для Lust Theory 2 вышло масштабное обновление 2.0

Многочисленные поклонники и просто любители игр для взрослых, а в особенности фанаты игры Lust Theory радуйтесь! Множество часов работы, куча потраченных нервов, стонов и эмоций подошли к концу. Inceton Games сделали всем своим игрокам и поклонникам долгожданный новогодний подарок, выпустив всеми ожидаемую, полноценную озвучку всех персонажей игры Lust Theory 2.
Но это всего лишь часть масштабного обновления. Кроме озвучки разработчики игры выпустили ещё небольшое сюжетное DLC, которое носит название "Молодая, дикая и свободная". По словам авторов - это дополнение одно из самых забавных, которые они когда-либо создавали. Помимо этот патч привносит множество различных обновлений и дополнений, с которыми вы можете ознакомиться ниже:
- Полная озвучка всех персонажей, которое вы все так долго ждали
- Новое бесплатное дополнение: "Молодая, дикая и свободная" (активируйте его, поговорив с Кэрол)
- Более 250 новых анимаций в основном сюжете
- Более 1000 новых изображений
- Голос диктора за кадром
- Новое современное главное меню
- Новый SFX
- Новая фоновая музыка
- Новые звуки окружения
- Другие незначительные исправления ошибок
Скачать глобальное обновление вы можете на Patreon (для подписчиков), либо бесплатно в Steam (если у вас куплена сама игра). Кстати, сейчас на игру действует новогодняя 50% скидка и её можно приобрести в 2 раза дешевле оригинальной стоимости. Игра доступна только на английском языке, русский язык к сожалению не появился.
всё хотел подр... т.е. поиграть..
надо бы скачать как-нибудь..
буду все праздники играть !!!
Как ни странно,новеллы затягивают как сериалы )
а вот и фапарок на новый год
Первый сезон прошел полностью) Мне понравился, второй не стал играть без озвучки. Разработчик обещал сделать озвучку. Но я так и не дождался. Конечно не сравнится с Бейн а Дик, но тоже прикольная