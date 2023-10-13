Состоялся анонс третьей части Lust Theory ©

Разработчики из студии по созданию реалистичных игр для взрослых Inceton Games официально анонсировали продолжение своей популярной серии игр Lust Theory. Новая часть будет носить название Lust Theory: Season 3, то есть прямое продолжение основной дилогии на движке RenPy. Пока игра находится на начальной стадии разработки и дата выхода у неё неизвестна. Синопсис новой части игры выглядит так:

Воссоединитесь со знакомыми персонажами и горячими, красивыми девушками, к которым вы привыкли и полюбили их и ожидайте появления новых интригующих личностей, которые добавят в историю глубину и остроту. В третьем сезоне отношения будут развиваться дальше, все секреты будут раскрыты, и узы, которые вы создадите, будут просто незабываемыми.

На данный момент у игры неизвестен сюжет, нет никаких скриншотов и готов только пре-рендер главного героя:

Новая часть разрабатывается параллельно, ранее анонсированному ремейку Unreal Lust Theory на движке Unreal Engine 5. По заверениям разработчиков, процесс создания ремейка активно продвигается и скоро уже будет готова новая демка версии 0.2 и должна выйти в конце месяца.