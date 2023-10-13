Состоялся анонс третьей части Lust Theory

Разработчики из студии по созданию реалистичных игр для взрослых Inceton Games официально анонсировали продолжение своей популярной серии игр Lust Theory. Новая часть будет носить название Lust Theory: Season 3, то есть прямое продолжение основной дилогии на движке RenPy. Пока игра находится на начальной стадии разработки и дата выхода у неё неизвестна. Синопсис новой части игры выглядит так:
Воссоединитесь со знакомыми персонажами и горячими, красивыми девушками, к которым вы привыкли и полюбили их и ожидайте появления новых интригующих личностей, которые добавят в историю глубину и остроту. В третьем сезоне отношения будут развиваться дальше, все секреты будут раскрыты, и узы, которые вы создадите, будут просто незабываемыми.
На данный момент у игры неизвестен сюжет, нет никаких скриншотов и готов только пре-рендер главного героя:
Новая часть разрабатывается параллельно, ранее анонсированному ремейку Unreal Lust Theory на движке Unreal Engine 5. По заверениям разработчиков, процесс создания ремейка активно продвигается и скоро уже будет готова новая демка версии 0.2 и должна выйти в конце месяца.
Странно, 2-й сезон вроде закончился на том что чел в матрице по-сути всё это время был и матрице гг настало) чё там продолжать я хз
ну вот хоть что-то интересное