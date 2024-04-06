Mafia: Definitive Edition получила мод, позволяющий Томми стать водителем автобуса в 20 новых сюжетных миссиях

Как стало известно, на прошлой неделе для игры Mafia: Definitive Edition состоялся выход модификации Bus Mission Pack от пользователя CapaCity97, которая позволяет игроку почувствовать себя в роли водителя автобуса в Лост-Хевене 1930-х годов.

По словам создателей, в моде представлено 20 миссий с хронологической сюжетной линией, в которых игрок отправится в захватывающее путешествие по улицам Лост-Хевена. От городских маршрутов до экскурсий по округам - Томми предстоит испытать себя в разнообразных ландшафтах местности и ощутить все трудности перевозки пассажиров по окрестностям города.

В модификации Bus Mission Pack предлагаются различные типы миссий, включая обычные миссии водителя автобуса, мастерской, резервной службы, а так же некие "специальные миссии". Авторы обещают, что в этой модификации игроку не будет скучно.

Выход модификации стал возможен благодаря инструментарию MDE Mission Builder, который позволяет пользователям создавать собственные уникальные миссии для игры. Ранее с помощью данного инструментария мододелы смогли вернуть в ремейк задания Луки Бертоне по угону автомобилей из оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven.

Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.