В сети появились концепт-арты Mafia: The Old Country

Мартин Томори, старший концепт-художник из студии Hangar 13, поделился концепт-артами Mafia: The Old Country.
На концепт-артах представлены локации и персонажи, которых можно встретить в игре. Можно заметить, что некоторые моменты были практически идентично показаны в игре, а от некоторых разработчики решили отказаться. Внешность главного героя тоже претерпела изменения.
Mafia: The Old Country доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Нормальная игра,понравилась.Но всегда есть но - цена.За открытый мир в коридорном режиме цена завышена.За графику и Сицилию которая невероятно красива закрываю глаза на цену.
Игра стоит оффлайн активации за 100 рублей.
Оффлайн активации бесплатные. Барыги греют тебя как лоха когда ты платишь им, поздравляю. Можешь отнекиваться, но это неоспоримый факт)
Это синглплеер игра, которая стоит на треть дешевле чем большинство игр сегодня. Где она завышена то. Почему цена должна быть основана на размерах игры?
так понимаю что гта6 по твоей логике должна будет стоит 120-150 баксов, ведь там огого какой мир открытый будет, да? Если ее продавать будут за 70-80, то цена занижена будет явно
И главный герой в конце погибает прям как в первой мафии
Арты круче чем сама игра.