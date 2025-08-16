В сети появились концепт-арты Mafia: The Old Country

Мартин Томори, старший концепт-художник из студии Hangar 13, поделился концепт-артами Mafia: The Old Country.

На концепт-артах представлены локации и персонажи, которых можно встретить в игре. Можно заметить, что некоторые моменты были практически идентично показаны в игре, а от некоторых разработчики решили отказаться. Внешность главного героя тоже претерпела изменения.

Mafia: The Old Country доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.