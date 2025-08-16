ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 789 оценок

В сети появились концепт-арты Mafia: The Old Country

AceTheKing AceTheKing
+ ещё 2 картинки

Мартин Томори, старший концепт-художник из студии Hangar 13, поделился концепт-артами Mafia: The Old Country.

На концепт-артах представлены локации и персонажи, которых можно встретить в игре. Можно заметить, что некоторые моменты были практически идентично показаны в игре, а от некоторых разработчики решили отказаться. Внешность главного героя тоже претерпела изменения.

Mafia: The Old Country доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии: 6
Владимир Губайдуллин

Нормальная игра,понравилась.Но всегда есть но - цена.За открытый мир в коридорном режиме цена завышена.За графику и Сицилию которая невероятно красива закрываю глаза на цену.

11
Merelone

Игра стоит оффлайн активации за 100 рублей.

3
Raf9111 Merelone

Оффлайн активации бесплатные. Барыги греют тебя как лоха когда ты платишь им, поздравляю. Можешь отнекиваться, но это неоспоримый факт)

Raf9111

Это синглплеер игра, которая стоит на треть дешевле чем большинство игр сегодня. Где она завышена то. Почему цена должна быть основана на размерах игры?

так понимаю что гта6 по твоей логике должна будет стоит 120-150 баксов, ведь там огого какой мир открытый будет, да? Если ее продавать будут за 70-80, то цена занижена будет явно

Коля Кощей

И главный герой в конце погибает прям как в первой мафии

3
Scorpion_GamePlay

Арты круче чем сама игра.