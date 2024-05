Карта 1993 года для Magic: The Gathering была продана за рекордную сумму в 3 миллиона долларов

Wizards of the Coast

Фритуплейная коллекционная карточная игра, основанная на популярной настолке Magic: The Gathering.

Это первый проект от внутренней студии Wizards of the Coast, который поддерживает полный список правил оригинальной карточной игры, использует обновленный движок для расчета результатов самых невероятных комбинаций и в будущем будет расширяться с выходом новых карт Magic: The Gathering.

Игра не является прямым продолжением уже существующих цифровых ККИ Magic: The Gathering, но использует их лучшие черты в комбинации с наиболее аутентичной механикой настолки.