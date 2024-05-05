Карта 1993 года для Magic: The Gathering была продана за рекордную сумму в 3 миллиона долларов

Карта A Black Lotus для Magic: The Gathering из ограниченного выпуска 1993 года была продана за 3 миллиона долларов — рекордная цена для одного из самых востребованных коллекционных предметов в игре.
Рассматриваемый Черный Лотос фактически превысил сумму в два миллиона долларов, за которую была продана карта One Ring в 2023 году, в том числе благодаря классификации «Pristine» 10/10, которая подтверждает ее абсолютно идеальное состояние.
Карта взята из оригинального первого выпуска Magic: The Gathering и не только отлично сохранилась, но и имеет совершенно безупречное качество печати. Человек, купивший карту, признает, что переплатил за нее, но не хочет сразу перепродавать ее, так как убежден, что с годами ее стоимость будет расти.
«Может быть, я заплатил слишком много, но я покупаю её не для того, чтобы перепродать: в качестве долгосрочной инвестиции это должно подойти».
Нет сомнений в том, что на рынке редких коллекционных карточек в последнее время наблюдается резкий рост цен, о чем свидетельствуют многочисленные мошенничества, организованные злоумышленниками. Возможно, вы помните 3,5 миллиона долларов, которые Логан Пол потратил на карточки покемонов, которые оказались фальшивыми.
Подделать было бы намного делевле
Я такую могу на принтере распечатать)
Епамама, да это ж равносильно, что взять и просто сжеть реально 3 ляма)))) Деньги тупо на ветер развеял))))
Ну купишь ти авто или квартиру за равноценную суму. Авто в аварию и на свалку. Хата сгорит или под воздействием землетрясения рухнет. А тут инвестиция, которую можно поместить в карман и реально с годами продать дороже.
больной ублюдок