Карта 1993 года для Magic: The Gathering была продана за рекордную сумму в 3 миллиона долларов

Карта A Black Lotus для Magic: The Gathering из ограниченного выпуска 1993 года была продана за 3 миллиона долларов — рекордная цена для одного из самых востребованных коллекционных предметов в игре.

Рассматриваемый Черный Лотос фактически превысил сумму в два миллиона долларов, за которую была продана карта One Ring в 2023 году, в том числе благодаря классификации «Pristine» 10/10, которая подтверждает ее абсолютно идеальное состояние.

Карта взята из оригинального первого выпуска Magic: The Gathering и не только отлично сохранилась, но и имеет совершенно безупречное качество печати. Человек, купивший карту, признает, что переплатил за нее, но не хочет сразу перепродавать ее, так как убежден, что с годами ее стоимость будет расти.

«Может быть, я заплатил слишком много, но я покупаю её не для того, чтобы перепродать: в качестве долгосрочной инвестиции это должно подойти».

Нет сомнений в том, что на рынке редких коллекционных карточек в последнее время наблюдается резкий рост цен, о чем свидетельствуют многочисленные мошенничества, организованные злоумышленниками. Возможно, вы помните 3,5 миллиона долларов, которые Логан Пол потратил на карточки покемонов, которые оказались фальшивыми.