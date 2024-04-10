Автор градостроительной стратегии Manor Lords показал впечатляющие погодные эффекты в игре и рассказал о факелах

Уже в этом месяце на ПК в цифровом магазине Steam выйдет амбициозная градостроительная стратегия Manor Lords. Проект создается студией Slavic Magic с единственным разработчиком в штате, однако это не помешало игре стать одной из самых ожидаемых игр 2024 года. В преддверии надвигающегося выхода игры, её автор представил новый скриншот и затронул неожиданную тему факелов в средневековье.
Свежий скриншот Manor Lords показывает очень темную ночь и впечатляющий эффект молнии. Изображение получилось настолько реалистичным и зрелищным, что поначалу очень сложно понять, что это из игры, да еще и в жанре стратегии.
Судя по реакции пользователей в социальных сетях, многим игрокам понравилась реализация погодных эффектов в Manor Lords. Однако некоторых из них начало беспокоить недостаточное освещение поселения игрока. В комментариях под оригинальным постом пользователи предположили, что возможно в игре будут факелы, которые позволят осветить дороги и улицы города. Факелы есть во многих играх про средневековье, но в Manor Lords их не будет. Разработчик игры считает их лишь "голливудским приемом".
Автор стратегии хочет придерживаться "правильного" представления истории выбранного сеттинга, поэтому никаких факелов для простого освещения улиц или декораций в Manor Lords не будет. Разработчик подчеркнул, что работает над аутентичной игрой во многих смыслах, поэтому рекомендует забыть игрокам о том, что они привыкли видеть.
А вот еще несколько свежих скриншотов игры:
Релиз Manor Lords в раннем доступе состоится 26 апреля.