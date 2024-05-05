Автор Manor Lords ответил на критику разработчика Farthest Frontier, по поводу того, что он, якобы, не соло-разработчик

Артур Бруно, создатель игры в раннем доступе Farthest Frontier, недавно выразил свое раздражение тем, что геймеры называют Manor Lords "работой одного человека", в то время как его студию, состоящую из семи человек, рассматривают как огромную команду. Разработчик подчеркнул, что он не против успеха стратегии, но несправедливо ставить в заслугу одному человеку, так как в разработке хитовой стратегии принимала участие большая команда.
Комментарий владельца Crate Entertainment не ускользнул от внимания создателя Manor Lords Гжегожа Стыцни, который признался, что частично согласен с мнением Бруно, и что в длинном списке упомянутых соавторов, прежде всего, люди, помогавшие в захвате движения.
Я хотел бы обратить внимание на высказывания некоторых разработчиков, которые возмущены тем, что я называю себя соло-разработчиком, хотя "титры" игры такие длинные. Я согласен! Отчасти. На меня оказывают сильное давление, чтобы я увеличился в размерах и нанял больше людей - что постепенно и происходит. Однако это "отдел захвата движения". Мои лучшие друзья в детской фотостудии.
В дальнейшем сообщении Стыцни объясняет, что несколько разработчиков присоединились к команде в апреле этого года - он хотел снизить риски, вызванные "проблемами с компиляцией игры для разных магазинов". Разработчик также добавил, что, хотя он понимает критику, уход Бруно из проекта Farthest Frontier ничего бы не изменил, в то время как отказ Стыцни от работы над Manor Lords, скорее всего, означал бы конец разработки игры.
Я буду говорить людям, что я соло-разработчик, которому помогает пара сотрудников. Это справедливая критика, и я ее понимаю. Однако мне кажется, он не понимает, что если я уйду, то это будет конец игры, конец ML. В то время как если он покинет студию, ничего не изменится.
В последующих постах Стыцни отвечал на вопросы поклонников, рассказывая, в частности, о том, сколько времени заняло его сольное "путешествие" с Manor Lords. Он рассказал, что к первой совместной работе он приступил только в 2020 году - через три года после начала проекта, - и это касалось записей дубляжа.
Далее разработчик уделил внимание самой игре, сообщив, в частности, что проблема с лесопилкой будет решена в следующем патче.
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А какая разница-то? Главное результат.
Артурчик наехал на Гришку.
Я всё таки не понимаю чего Бруно хотел от Гжегожа Стыцни? Если вообще подходить со стороны, то принципе он и правду соло-разработчик, я не думаю, что нанятые люди так горят реализацией проекта так, как его затевает Стыцни.
Всё таки если они были бы уже слаженной командой, где любой сотрудник может что-то предложить поменять/сделать/убрать и т.д. это ещё ок претензии, а так это просто наёмные рабочие, которые делают то, что им велит инициатор проекта. Это никоим образом не обесценивает труд таких людей они за это получат деньги, но в плане внутренней заинтересованности проекта я не думаю, что они горят концепцией игры или её идеей как Гжегожа Стыцни.
Мне как то без разницы какой он разраб.Главное делают интресную игру.
Думаю здравомыслящим людям понятно, что эти заявы о якобы 'соло разработчике' всего лишь пиар.
Свято место пусто не бывает. Сомнительное он заявление конечно сделал - "Типа если я уйду всё закончится" ну ну, т.е получается если инвесторы уйдут из какой нибудь игры, - разработка прекратится, получается инвесторы тоже Соло-разработчики?
Эм!? он как бы главный геймдизайнер и основной разработчик. Мы видили когда большие студии разваливались из за ухода основного состава разработчиков. И если брать из тейк " Свято место пусто не бывает " то он работает в том случаи, если разрабатывается большой проект, большой студией и уход одного человека может особо не сказаться так как его можно будет по пробывать заменить. Но для инди студии это означает конец проекта, так как основной разработчик это тот кто придумал и разработал игру.
И? Это дает ему право говорить что он "Соло-разработчик", это называется лицемерием. Каждый винтик важен в системе, и он хоть и самый большой винтик, но это не дает право говорить что это Я ВСЁ САМ, я соло. Надо говорить о командной работе, а не нести пургу о том как он сам всё сделал. Вот у нас есть разработчик VLADIK BRUTAL - он соло разработчик, он всё сам делает, и надеюсь скоро выпустит свой шутан. А чел которого мы обсуждаем просто лицемер.
Что хочет пусть и говорит в рамках закона конечно, а то что он лицимер или нет, это люди сами решат, вот ты же сам решил. Я даже с этим спорить не буду. Главная причина почему я тебе написал так как не согласен с тем что "Свято место пусто не бывает" и что разработчик прав, что если он уйдет проект Manor Lords скорее всего закроется или останеться в недоделаном виде.
А в чём он лицемер? И да почему нужно брать третьих лиц, которые в отличии от главного разработчика (или -ов) игры не особо горят данным проектом? И да с каких пор "каждый винтик важен в системе"? С чего ты это решил? А я считаю, что важны те люди, которые горят идеей проекта игры, а не третьи лица, которые делают данную работу лишь только за деньги или просто оказывают услугу.
Да да, конечно, гл. разработчик только горит идеей, а остальные чисто просто роботы - бесчувственные машины.