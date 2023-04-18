The Many Pieces of Mr. Coo 07.09.2023
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Причудливое анимированное приключение The Many Pieces of Mr.Coo выйдет на ПК и консолях 7 сентября

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monk70
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Издатель инди-игр из Мадрида (Испания) Meridiem Games и одиночный разработчик Начо Родригес сегодня объявили, что их полностью анимированная 2D-приключенческая игра The Many Pieces of Mr.Coo выходит физически и в цифровом виде на ПК и консоли PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch 7 сентября 2023 года.

Разработанная Начо Родригесом и поддерживаемая PlayStation Talents Program, игра The Many Pieces of Mr. Coo переносит игроков в удивительный мир, красиво созданный с помощью нарисованной от руки 2D-анимации, сочетающий веселые головоломки с приключенческим игровым процессом «укажи и щелкни». Игроки должны руководить главным героем мистером Ку, который попал в ловушку сюрреалистического, бессмысленного мира, где за каждым углом скрываются причудливые персонажи и сумасшедшие ситуации.

The Many Pieces of Mr. Coo — это сюрреалистичная приключенческая игра типа «укажи и щелкни». Мистер Ку застрял в странном, бессмысленном мире, и ему нужна ваша помощь, чтобы пройти через него. Но прежде всего ему нужно найти все свои части и снова собрать свое тело! Я уверен, что за всей этой чепухой стоит какая-то философская борьба, но между гигантскими цыплятами, сумасшедшими роботами и одноглазыми дамами трудно сказать.

The Many Pieces of Mr. Coo — это удивительный и красочный двухмерный мультяшный мир, рассказывающий сюрреалистическую и причудливую историю, полную абсурдного юмора, причудливых персонажей и сумасшедших ситуаций, а также бросающую вызов игрокам с помощью инновационных головоломок. Без сомнения, это новый взгляд на жанр приключенческих игр, который понравится как опытным игрокам, так и новичкам.

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Meridiem Games выступит издателем причудливого анимированного приключения The Many Pieces of Mr. Coo
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